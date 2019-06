Cyclisme et football féminin, tests de circulation sur l’A6 et l’A1, D-day et bilan sur l’enseignement du chinois figurent au sommaire de cette première semaine de juin

Luxembourg 6 min.

Sport, trafic et Histoire au programme

Marc AUXENFANTS Cyclisme et football féminin, tests de circulation sur l’A6 et l’A1, D-day et bilan sur l’enseignement du chinois figurent au sommaire de cette première semaine de juin

Après un mois de mai marqué par un jour de congé supplémentaire, retour à un rythme plus soutenu cette semaine, en attendant le début des vacances estivales.

Lundi 3 juin

Début d’une série de séances publiques sur les aides en faveur des entreprises commerciales et artisanales organisées par le ministère de l’Économie. La première session aura lieu ce jour à 16 heures, à la Chambre des métiers. L'occasion pour les (futurs) entrepreneurs d'en savoir plus sur la nouvelle loi relative au régime d'aides en faveur des PME.

Ce lundi marque l'entrée en vigueur, jusqu’au 12 juillet prochain, de la phase-test de «régulation de vitesse» entre la frontière belge et Kirchberg. L’objectif: mieux fluidifier le trafic.

Mardi 4 juin

Retour à la normale de la Chambre des députés, avec la réunion de la Commission des Pétitions. Celle-ci statuera sur la recevabilité des nouvelles demandes de pétition publique. Celles récemment déposées réclament notamment l’introduction de produits biologiques dans les crèches et les écoles, la gratuité des serviettes hygiéniques et des tampons au Luxembourg, le retour des trains de nuit internationaux passant par le Luxembourg comme alternative écologique aux voyages en avion, le droit de vote pour jeunes dès 16 ans ou bien l’attribution d’une allocation d’une indemnité pour les personnes gardant leur(s) enfant(s) elles-mêmes à la maison.

Présentation par le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes (MEGA) des résultats de l’étude #lëtzstereotype18 de l’Université du Luxembourg sur les causes et les facteurs influents sur la construction de stéréotypes auprès de jeunes Luxembourgeois(e)s âgé(e)s entre 14 et 30 ans. Une première au Luxembourg.

Mercredi 5 juin

Début du prologue du Skoda Tour de Luxembourg à 19.00 heures dans la vallée de la Pétrusse. L’arrivée du dernier coureur (rue du Fossé à hauteur de la place Guillaume II) est prévue vers 21.00 heures.

À la chambre ce même jour, les députés de la Commission de l’Education nationale se réuniront pour écouter un bilan de l’enseignement du chinois dans l’enseignement secondaire, par le ministère de l'Education nationale. Le 1er juin 2017, le ministre de l’Education nationale Claude Meisch (DP) avait en effet présenté une nouvelle offre de cours de langue et de culture chinoises dans les lycées. Une demi-douzaine d’établissements. L’Institut national des Langues (INL), qui a fêté ses 10 ans en mai dernier, propose aussi un enseignement de la langue de Confucius.



Jeudi 6 juin

Début officiel du Skoda Tour de Luxembourg à 13.00 heures dans la rue du Fossé. Le circuit passera ensuite par la côte d’Eich, la place Dargent, la rue Auguste Laval et la route d’Echternach, où les coureurs quitteront la ville en direction du Waldhaff.

Commémoration du 75ème anniversaire du débarquement. Des cérémonies, des camps de reconstitution, des conférences et des visites seront organisés dans les villages et plages de Normandie pour célébrer le D-Day. Décédé le 23 avril dernier, le grand-duc Jean avait pris part à la plus grande opération militaire de tous les temps: Overlord. Arrivé le 11 juin 1944 près de Bayeux, il a servi en Normandie à l’état-major de la 32ème Brigade de la Guards Armoured Divison. Sous l'uniforme des Irish Guards, il a également participé à la bataille de Caen. Le 10 septembre 1944, il entre victorieusement dans un Luxembourg désormais libéré.

12 septembre 1944: le prince Jean sous le balcon de la mairie de Dudelange. Photo: Cour Grand-Ducale/RTL

Les députés se réunissent au sein de la Commission de la Culture, pour la présentation du projet de candidature de la région du sud du pays - en tant que « réserve de biosphère» - au label «Man and Biosphere» (MAB) de l’UNESCO. «Minett UNESCO Biosphère», le dossier de labellisation auprès de l’agence de l’ONU, regroupe des projets visant par exemple à la conservation du patrimoine industriel, au tourisme durable ou encore aux produits du terroir, sera remis en septembre 2019 à l’UNESCO à Paris. Le résultat de la candidature est attendu pour le printemps 2020.

Vendredi 7 juin

Le Parlement des jeunes rencontre les députés. Une trentaine de membres du Parlement des Jeunes échangeront avec les députés membres de plusieurs commissions parlementaires sur six résolutions: la qualité de vie au Luxembourg, la gestion des déchets, la traite des êtres humains et l’euroscepticisme, l’avis du Parlement des jeunes sur le projet de loi 7265 concernant les stages pour élèves et étudiants, les tablettes dans l'éducation, le système électoral luxembourgeois.

Coup d’envoi de la Coupe du Monde féminine de la Fifa 2019 au Parc des Princes de Paris, avec le match France-Corée du Sud. L’événement sportif qui se déroulera en France, prendra fin le 7 juillet prochain.

Samedi 08 juin 2019

11ème édition de la Nuit du Sport: dans 31 communes à travers le Grand-Duché les activités seront placées sous le signe du « sport pour tous » et ceci dans un cadre convivial et festif.

Dimanche 09 juin 2019

Arrivée du Skoda Tour de Luxembourg. Pour l’occasion, les cyclistes entreront en ville par la route d’Echternach et termineront leur course dans les hauts du Limpertsberg.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.