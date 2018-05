Cette année encore, jeunes et moins jeunes se sont réunis à Kockelscheuer pour partager leur passion du sport grâce au Spillfest.

Spillfest: le sport dans toute sa diversité

Cette année encore, jeunes et moins jeunes se sont réunis à Kockelscheuer pour partager leur passion du sport grâce au Spillfest.

(gs trad. sw) - Comme les années précédentes, des centaines de visiteurs se sont rendus à Kockelscheuer pour participer à toutes sortes d'activités sportives traditionnelles le jour de l'Ascension. Le temps un peu plus nuageux et plus frais que les jours précédents n'a pas empêché les amateurs de sport de s'amuser, comme vous pouvez le voir dans notre galerie photos ci-dessous.

Du tennis de table, du taekwondo, du rugby, du hockey sur glace, de l'Indiaca ou encore du curling, il y en avait pour tous les goûts!

Le Spillfest est organisé par le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) en coopération avec la Ville de Luxembourg et de nombreuses fédérations sportives nationales. Il a lieu depuis 1981 et s'est développé au fil des ans pour devenir un véritable rendez-vous au Luxembourg.

Plus d'infos sur www.spillfest.lu



