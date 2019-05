Création d'une tranche exonérée sur l'impôt foncier, valorisation de l'électromobilité et ajustement de l'accise des produits pétroliers figurent dans les priorités du gouvernement pour cette législature, indiquent lundi pas moins de six ministres dans une réponse parlementaire commune.

Spéculation immobilière et SUV dans le viseur

(Jmh) - Le jeu du chat et de la souris parlementaire auquel se livre la coalition DP-LSAP-Déi Gréng et le CSV accouche parfois de réponses parlementaires savoureuses. C'est le cas de l'une d'entre elles, publiée lundi. Interrogé par les députés Martine Hansen Gilles Roth sur «la politique de la majorité gouvernementale», pas moins de six ministres ont livré une réponse commune. Réponse qui intervient quelques semaines après la publication de premiers éléments qualifiés de «réponse évasive» par le principal parti d'opposition.

Si le gouvernement réitère qu'il «ne prévoit pas la réintroduction d'un impôt sur la fortune pour les personnes physiques», il se montre plus flou en ce qui concerne la hausse éventuelle de la fiscalité sur la propriété immobilière. Dans leur réponse commune, le ministre des Finances indique que «le gouvernement réformera l'impôt foncier sur base de la refonte des plans d'aménagement généraux 'nouvelle génération'».

Pas de taxe sur les SUV, mais...

Et de préciser dans la foulée qu'«une tranche exonérée sur l'impôt foncier, qui grève les biens immobiliers habités par leurs propriétaires, sera également introduite», sans toutefois fournir d'indication quant à la date d'entrée en vigueur de la mesure ou le type de propriété visée. Seule l'indication que cette réfome «devrait permettre de contrecarrer la spéculation immobilière» est apportée, via le remplacement, «voire la simplification du sytème de la taxe communale spécifique d'inoccupation ou de non-affectation à la construction de certains immeubles».

Interrogé sur l'introduction d'une taxation particulière sur les 4x4 urbains, la ministre de l'Environnement indique que «le gouvernement n'envisage (...) pas d'introduire des taxes spécifiques pour les véhicules dits 'SUV', mais continuera à orienter ses mesures sur le principel du 'pollueur-payeur'». Et donc de favoriser les véhicules à zéro ou faibles émissions de CO2 au détriment de ces véhicules tout-terrain.

Annonces non datées

Enfin, le ministre de l'Énergie a détaillé la question de la hausse des droits d'accises sur les carburants. Entrée en vigueur le 1er mai dernier, cette mesure est qualifiée de «premier ajustement» destiné à répondre aux objectifs environnementaux pris par le Grand-Duché dans le cadre des accords de Paris. Un comité interministériel, composé de représentants des ministères des Finances, de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Économie, «effectuera un monitoring détaillé de l'évolution des ventes de carburants routiers», détaille la réponse parlementaire.

Un comité qui «dégagera des mesures devant être prises» pour y parvenir. Comme pour l'ensemble des éléments de réponse fournis, aucune indication de temps avant la mise en oeuvre de ces mesures n'a été apportée.