Polémique

Spacety Luxembourg se défend de toute manigance avec Wagner

Simon MARTIN La filiale luxembourgeoise de l'entreprise chinoise se défend de toute malversation et d'utilisation d'images satellite pour aider le régime russe dans sa guerre en Ukraine.

L'information a fait l'effet d'une bombe au Grand-Duché: le Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute, un institut chinois en recherche spatiale, qui possède une filiale au Luxembourg, nommée Spacety Europe, est accusé par Washington d'avoir fourni un soutien à la Russie.

Des élus américains assuraient que l'entreprise luxembourgeoise avait aidé le régime russe dans sa guerre en Ukraine en fournissant des images satellite de sites ukrainiens. Le département américain au Trésor accuse la firme chinoise d'avoir fourni au groupe Wagner des images satellite de sites en Ukraine, via une autre société russe, Terra Tech. «Ces images ont été réalisées afin d'aider les opérations de combat du groupe Wagner en Ukraine», selon un communiqué du département américain au Trésor qui désigne donc la filiale luxembourgeoise.

Spacety se défend et répond aux accusations

Récemment, c'est Spacety Europe elle-même qui a pris la parole pour se défendre des accusations en provenance des États-Unis. Dans un communiqué, l'entreprise réfute toute malversation. «Nous nous conformons pleinement aux sanctions internationales imposées à la Russie par les États-Unis et l'Union européenne et nous n'avons jamais eu de liens avec la Russie après l'imposition de ces sanctions internationales», assurent-ils d'emblée.

Ces derniers attestent que les produits et services fournis par Spacety Europe sont uniquement utilisés à des fins civiles et commerciales «et n'impliquent aucune utilisation militaire». «Nous n'avons jamais eu de relation commerciale, ni conclu de marché, ni signé d'accord avec l'entité russe accusée par les États-Unis et nous avons cessé toutes les relations commerciales ou affaires avec d'autres entités russes depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Nous n'avons jamais participé à aucune forme d'activité militaire en soutien à la guerre russo-ukrainienne et au groupe Wagner».

«Prêt à dialoguer avec les autorités»

Spacety explique se tenir prêt à dialoguer et à se justifier auprès des différentes autorités compétentes. «De manière sincère, ouverte et transparente, afin de résoudre les éventuels différends et malentendus». L'entreprise rappelle qu'elle fut également pionnière dans la commercialisation mondiale de satellites de télédétection miniaturisés et que ceux-ci ont été utilisés à des fins humanitaires. «Notamment lors de tremblements de terre en Croatie, l'éruption volcanique aux Tonga, les inondations au Bangladesh, le tremblement de terre en Indonésie, le glissement de terrain au Brésil ou encore le typhon aux Fidji.»

De son côté, le gouvernement luxembourgeois indiquait il y a peu qu'il est en contact avec les autorités américaines en amont de la décision du Trésor et qu'il prend ces mesures très au sérieux. Les différents ministères concernés ajoutaient qu'une concertation interministérielle a été lancée pour étudier, au cas où des informations concrètes leur parviendraient des autorités américaines, «d’éventuelles mesures contre la société Spacety Luxembourg SA également au niveau national.»

