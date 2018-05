Plus de 5.700 randonneurs du monde entier se sont retrouvés ce week-end pour la 51e édition de la Marche internationale de Diekirch.

Sous le soleil ou la pluie, les marcheurs ne lâchent rien à Diekirch

(ast trad. ChB) - La Marche Internationale de Diekirch est depuis longtemps connue des randonneurs du monde entier.

Et chaque année, des milliers de militaires et de civils viennent à Diekirch pour relever un défi sportif unique au Luxembourg et exiger de chaque concurrent une performance maximale.



Les randonneurs ont été récompensés de leurs efforts sous la chaleur par des points de vue panoramiques le long du chemin sur le paysage de l'Oesling.

Environ 1.300 participants se sont aventurés sur la route du marathon de deux kilomètres et demi et 130 ont participé aux 40 kilomètres: un défi, même pour les randonneurs expérimentés. 2.087 randonneurs ont opté pour les deux fois 20 kilomètres, tandis que 1.703 ont testé leur endurance sur les 20 kilomètres.

Et enfin, 567 randonneurs ont été comptés sur la route IVV de 12 et 24 kilomètres. En récompense, un badge qui témoigne du bel effort de chacun!