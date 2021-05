Un mort est à ajouter à la liste des victimes de l'épidémie au Luxembourg (815 au total). Mais la bonne nouvelle a été de ne constater aucun nouveau cas d'infection lors des tests effectués dimanche.

Sous la barre des 900 infections actives

Mercredi, le gouvernement luxembourgeois fera un point détaillé sur les futures mesures qui s'appliqueront au pays à compter de la mi-juin. Couvre-feu, autotests à l'entrée des restaurants, port du masque à l'école, niveaux des indemnités (chômage notamment) : les sujets ne manqueront pas pour cette réunion. Un rendez-vous que le Premier ministre aura pris soin de préparer à Paris, évoquant notamment le futur pass qui pourrait être mis en service dès cette mi-juin au Luxembourg avant sa généralisation à toute l'Europe.

Sur les 337 derniers tests de dépistage effectués, aucun résultat positif à signaler. Mais il ne s'agit là que des données du dimanche, jour toujours très faible en analyses effectuées. La veille, 43 nouvelles infections avaient été dépistées.

69.932 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 27 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (cinq de moins qu'à l'entame du weekend). Parmi eux, 8 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier de mentionner les cinq patients pris en charge pour d'autres pathologies mais porteurs du virus.

Le Luxembourg a désormais administré 345.574 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 129.132 personnes disposent d'un «schéma vaccinal complet».

Finis les critères d'âge ou d'état de santé: toute la population majeure de France est désormais éligible à la vaccination contre le covid-19, «étape clé» pour éviter un rebond de l'épidémie alors que les restrictions s'allègent peu à peu dans l'Hexagone où 25,3 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Soit 37 % de la population française.

Au 15 juin, «il y a de bonnes chances qu'on soit au-delà» de l'objectif du gouvernement de 30 millions de primo-vaccinés, a estimé sur la chaîne LCI le Pr Alain Fischer, le «monsieur vaccins» du gouvernement français, qualifiant ce nouvel élargissement de la campagne d'«étape clé» pour protéger la population et «retrouver une vie de plus en plus normale».





