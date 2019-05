L'accident s'est produit à 1h30 ce dimanche sur la route reliant Binsfeld à Troisvierges. Un homme de 28 ans originaire de Troisvierges est décédé sur les lieux du drame. Au même moment un accident similaire s'est produit à Filsdorf.

Sortie de route fatale pour un conducteur de 28 ans

(MF) – Dans la nuit de ce samedi au dimanche 19 mai 2019, vers 1h30 du matin, un automobiliste a perdu la vie sur le CR 337 au nord du Luxembourg, entre Binsfeld et Troisvierges.

Mortalité sur route en hausse de 30% au Luxembourg En 2018, 36 personnes ont perdu la vie contre 25 l'année précédente, selon les dernières statistiques présentées ce vendredi par François Bausch, ministre de la Mobilité. Des chiffres qui contrastent avec les bas taux de mortalité enregistrés en 2017.

Le véhicule a, pour une raison inconnue, quitté la route avant d'aller percuter de plein fouet un arbre et quasiment de s'enrouler autour de son tronc. La voiture a heurté l'arbre du côté passager.



La voiture a percuté de plein fouet l'arbre, côté passager. Photo: Police grand-ducale

A cet instant, la chaussée venait d'être rendue glissante par une averse. L'accident s'est produit dans un virage serré à gauche. Toute aide est arrivée trop tard pour l'homme de 28 ans, mort des suites de ses blessures sur les lieux de l'accident. La route a été temporairement fermée à la circulation.

Un autre accident à Filsdorf



Un accident similaire s'est produit quasiment au même moment, à 1h37 précisément, sur la N13 entre Filsdorf et Dahlheim. Le conducteur, un jeune homme, n'a soudainement plus rien vu devant et sa voiture a fait une sortie de route avant d'aller s'écraser contre un arbre.



La voiture et l'arbre ont été gravement endommagés. Le conducteur, seul occupant, s'en est sorti. Il n'a été que légèrement blessé.



Quatrième décès sur les routes



Selon nos statistiques, c'est le quatrième accident mortel sur les routes luxembourgeoises depuis le début 2019. En début de mois, le 8 mai 2019, un jeune homme de 25 ans était décédé sur la N7 entre Lipperscheid et Hoscheid après une violente collision frontale.

Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars 2019, un passager est décédé sur l'autoroute A1 au niveau du Potaschberg après une collision avec camion au niveau de la bretelle.

Le lundi 4 mars 2019, la chute d'un arbre provoquée par la tempête Freya sur deux voitures circulant dans le Blumenthal, avait causé la mort d'un homme de 51 ans, originaire d'Echternach.