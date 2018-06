Dans à peine plus de quatre mois, les Luxembourgeois éliront les 60 nouveaux députés qui siègeront au parlement. S'il devait y avoir des élections législatives dimanche prochain, un siège des 7 que compte la circonscription Est passerait du DP à l'ADR. C'est ce que révèle la première partie de la «Sonndesfro» commandée par le «Luxemburger Wort» et RTL.

Sonndesfro - Politmonitor: le DP perdrait un siège au profit de l'ADR à l'Est

(MF) – « S'il devait y avoir des élections législatives dimanche prochain, et si vous pouviez aller voter, à quel parti donneriez-vous le plus de voix?» C'est la question à laquelle ont répondu 3.521 personnes interrogées entre début décembre 2017 et fin mai 2018 par TNS-Ilres dans ce sondage de la «Sonndesfro» réalisée pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL.



C'est l'Est du pays qui comprend les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach, qui était au centre du sondage pour cette première partie. Le résultat est net: s'il devait y avoir des élections législatives dimanche, le DP serait le grand perdant dans la circonscription Est.

Le DP perdrait l'un des deux sièges qu'il occupe depuis les élections législatives d'octobre 2013 au profit de l'ADR qui n'en dispose d'aucun pour l'heure. Les Verts et les socialistes conserveraient leur unique siège tandis que le CSV conserverait ses 3 sièges.



Rappelons que le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales et la circonscription de l'Est est la plus petite. Seuls 7 des députés qui siègent au parlement viennent de l'Est. Ils sont 23 à venir du Sud, la plus grande circonscription électorale.

Par rapport aux résultats d'octobre 2013, c'est déi Lénk qui enregistrerait la plus forte progression en cas de vote ce dimanche révèle cette édition de juin 2018 de la «Sonndesfro». Déi Lénk passerait de 3,1% des voix obtenues à 6,3% (soit +3,2%).



A contrario, c'est le LSAP qui perdrait le plus de voix: de 14,6% des voix en octobre 2013 il n'en disposerait plus que 11,6% (soit-3%) ce dimanche.

A noter que parmi les trois partenaires de l'actuelle coalition, seuls les Verts tireraient du jeu en glanant 1,5% de voix supplémentaires. Le DP perdait 0,9% (17,7% des voix) et les Verts (14,6%) -c'est la surprise- passeraient devant les socialistes (11,6% des voix).



Le CSV se maintiendrait à un niveau élevé (36,1% des voix) dans l'Est et ne perdrait que 0,8% des voix par rapport à octobre 2013.

En revanche, par rapport au dernier sondage comparatif publié en décembre 2017, le CSV perdrait 4% des voix, passant de 40,1% à 36,1%.



Méthodologie:

La question du dimanche, «Sonndesfro» a été réalisée par TNS Ilres pour le compte du «Luxemburger Wort» et de RTL. C'est une tendance sur quelques mois, pas une prévision électorale.

Entre début décembre 2017 et fin mai 2018, 3.521 résidents éligibles de nationalité luxembourgeoise de plus de 18 ans ont été interrogés (Centre: 987, Sud: 1.411, Nord: 647, Est: 476).

Il n'y a pas de pondération des données brutes. Correction absolue et proportionnelle des résultats pour la «question du dimanche».