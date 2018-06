Si les élections législatives avaient lieu ce dimanche, quelle coalition les électeurs souhaiteraient-ils voir au gouvernement? Est-ce pour autant celle-ci qui aurait le plus de chances d'accéder au pouvoir? Nouveau volet de notre sondage politique en amont des élections du 14 octobre.

Luxembourg 2 min.

Sondage: les électeurs plébiscitent une alliance CSV-les Verts

Christelle BRUCKER Si les élections législatives avaient lieu ce dimanche, quelle coalition les électeurs souhaiteraient-ils voir au gouvernement? Est-ce pour autant celle-ci qui aurait le plus de chances d'accéder au pouvoir? Nouveau volet de notre sondage politique en amont des élections du 14 octobre.

Le 5e volet du sondage politique printanier commandé par le Luxemburger Wort et RTL se penche à la fois sur les souhaits et les pronostics d'un panel de votants.

Les résultats vont tous dans le même sens: à moins d'une grosse surprise, le CSV est quasiment assuré de reprendre la tête du pays en octobre prochain.

Les avis divergent encore un peu sur le potentiel partenaire de coalition, mais les Verts semblent être les grands favoris.

Ce qu'ils souhaitent

Coalition souhaitée TNS ILRES

A la question "Si les élections législatives avaient lieu ce dimanche, quelle coalition souhaiteriez-vous voir au gouvernement?" les électeurs interrogés ont majoritairement répondu "je ne sais pas" ou ont refusé de se prononcer (19%).

Ils sont 18% à clairement souhaiter une coalition CSV-Déi Gréng pour prendre les rênes du Luxembourg.

Seulement 13% des sondés accordent de nouveau leur confiance à l'actuelle coalition DP-LSAP-Déi Gréng et souhaiteraient qu'elle soit reconduite.

Par rapport à la même question posée en décembre 2017, l'alliance CSV-Déi Gréng grimpe encore de 2 points, quand la formation actuelle du gouvernement n'en grappille qu'un seul.

Si on analyse les réponses des sondés selon leur sensibilité politique, on observe que les électeurs du DP sont 36% à souhaiter que l'actuelle coalition soit reconduite, tout comme 39% des électeurs du LSAP et 26% des électeurs des Verts.

Il en va différemment pour ceux du CSV bien sûr, qui ne veulent plus entendre parler de la coalition bleu-rouge-vert et souhaitent passer à une alliance CSV-Déi Gréng à 42%.

Ce à quoi ils s'attendent

Coalition attendue TNS ILRES

Quant à savoir si c'est bien la coalition chrétiens-sociaux-Verts qui aurait le plus de chances de l'emporter si les élections avaient lieu ce dimanche, les électeurs interrogés en sont sûrs à 33%.

Les sondés pensent aussi que le CSV fera partie du nouveau gouvernement quoi qu'il arrive: 16% le voient partager le pouvoir avec le DP, 13% avec le LSAP.

Sondage politique: Les résultats du PolitMonitor - Printemps 2018 Tous nos articles consacrés aux résultats du grand sondage bi-annuel PolitMonitor qui reflète les opinions politiques des Luxembourgeois à un moment donné.

Là encore, petit score pour l'actuelle coalition: seulement 7% des électeurs pensent que ce sont ces partis qui resteraient en place en cas d'élections ce dimanche.

Par rapport à décembre 2017, les pronostics ont évolué dans le bon sens pour le principal parti d'opposition flanqué des Verts: 7% d'électeurs supplémentaires par rapport à décembre 2017 pensent désormais que ce serait ces deux partis qui remporteraient les élections (de 26% à 33%).

Méthodologie:



La question du dimanche ou «Sonndesfro», a été réalisée par TNS Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL. C'est une tendance sur quelques mois, pas une prévision électorale. Entre début décembre 2017 et fin mai 2018, 3.521 résidents éligibles de nationalité luxembourgeoise de plus de 18 ans ont été interrogés (Centre: 987, Sud: 1.411, Nord: 647, Est: 476). Il n'y a pas de pondération des données brutes. Correction absolue et proportionnelle des résultats pour la «question du dimanche».