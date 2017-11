(AF/ChB) - Une nouvelle enquête vient d'être lancée par le LISER en coopération avec le CNRS et d'autres partenaires européens à propos du bien-être des travailleurs frontaliers.

Le questionnaire, anonyme, ne s'adresse qu'aux frontaliers salariés, qui se déplacent quotidiennement à l'étranger pour aller travailler, que ce soit vers la France, l'Allemagne, la Belgique ou le Luxembourg.

Les questions concernent la mobilité, le type d'emploi, la fourchette de rémunération, etc. Plus de 1.000 personnes y ont déjà répondu. Il faut compter une petite dizaine de minutes pour compléter le questionnaire.

L'enquête de 2010: "On travaille toujours dessus"

En 2010 et 2011, 40.000 frontaliers avaient reçu des courriers à leur domicile pour participer à une enquête sur leurs déplacements. Ce fut un succès, avec 7.700 répondants dans une première phase, parmi lesquels 3.850 avaient poursuivi dans une seconde phase.

D'ailleurs, ces données sont toujours exploitées actuellement: "Nous travaillons encore sur ces questionnaires de 2010 et 2011", explique Philippe Gerber, chargé de recherche au LISER. "Nous comptons bientôt publier de nouveaux résultats issus de cette étude."

Rappelons aussi que le ministère du Développement durable et des Infrastructures avait initié une grande enquête nationale en février dernier, intitulée Luxmobil.

Un travail dans le cadre d'une thèse

Mais ce nouveau sondage en ligne a quelque chose de particulier cette fois, puisqu'il s'agit du travail d'une jeune étudiant de l'Ecole doctorale des sciences humaines et sociales - perspectives européennes, à l'université de Strasbourg, dont les recherches sont soutenues par une bourse d'excellence.

"Il s'agit d'une enquête simplifiée et ciblée dont le but est de mieux connaître les liens entre mobilité professionnelle, résidentielle et quotidienne, voir comment elles s'influencent les unes les autres, et comment elles impactent la qualité de vie. Le sondage en ligne propose d'aller plus loin, de rencontrer en face-à-face certains répondants."

Il est aussi possible de s'inscrire pour recevoir chaque semaine les statistiques de l'enquête en ligne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.