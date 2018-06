La mobilité, les Chèques Service Accueil, le télétravail pour frontaliers étaient au centre des débats lors de la visite au sommet au Grand-Duché. Des changements sont en vue.

Sommet Wallonie Luxembourg: priorité aux dossiers de mobilité

Le ministre-président wallon vient de rencontrer le Premier ministre luxembourgeois en présence du ministre de l’agriculture Fernand Etgen et de la ministre à la Grande Région, Corinne Cahen, dans le cadre de la collaboration entre le Grand-Duché et la Wallonie.

Willy Borsus et Xavier Bettel ont affiché une volonté partagée d’avancer sur les dossiers de mobilité, très importants et récurrents le long de la frontière, non seulement pour la mobilité et le confort des usagers, mais également pour l’environnement et l’attractivité économique.



«Le Grand-Duché est le plus important pôle d’attrait de frontaliers de l’Union européenne, avec 160.000 travailleurs s’y rendant quotidiennement, dont environ 40.000 Wallons», a rappelé Willy Borsus, ministre-président wallon. «Cela engendre d’importants enjeux en matière de mobilité».

Modernisation de la ligne ferroviaire Bruxelles – Luxembourg

De ces discussions, il ressort qu’ il y a une volonté réelle des deux parties de travailler ensemble pour améliorer la situation actuelle, en collaboration avec le gouvernement belge fédéral, compétent en la matière, que ce soit au niveau de la modernisation de la ligne ferroviaire Bruxelles – Luxembourg, actuellement beaucoup trop lente, de la mobilité «douce», via les Park&Ride, en particulier celui de Viville/Stockem, ou encore du projet de covoiturage qui sera mis en place sur une bande réservée à cet effet sur l’autoroute E 411.

SNCB: succès fulgurant pour l'abonnement spécial frontalier Cette mesure commune de la Belgique et du Luxembourg avait été lancée fin 2017 dans l'espoir de désengorger le réseau routier: le succès est au rendez-vous pour l'abonnement spécial à un tarif avantageux, de plus en plus de frontaliers belges choisissent le train.

Le ministre-président wallon a indiqué que la Wallonie pourrait élargir son préfinancement des infrastructures ferroviaires si le besoin s’en fait sentir.

D’autres dossiers, comme le télétravail transfrontalier, les Chèques Service Accueil ou encore la situation politique en Wallonie, un an après le changement de majorité, ont été évoqués.

«La convention fiscale bilatérale impose aux travailleurs frontaliers d'exercer physiquement leur activité professionnelle au Grand-Duché et d'être en mesure de prouver que tel est le cas», a rappelé Willy Borsus. «Le 22 janvier dernier, une réunion entre les ministres belge et luxembourgeois des Finances a abouti à un accord de principe sur un élargissement du quota de 24 jours pour inclure le télétravail, ainsi que la présence des travailleurs frontaliers en dehors du Luxembourg. Il est nécessaire de poursuivre dans cette voie.»

En ce qui concerne les Chèques Service Accueil, le ministre-président wallon a exprimé son souhait d’assouplir certaines règles concernant ce dispositif qui accorde une aide aux enfants dont les parents résident ou travaillent au Luxembourg.

A la suite du changement de la situation politique, Willy Borsus a réaffirmé l’ouverture de la Wallonie à l’international. «Cette rencontre était importante dans le sens où les liens entre la Wallonie et le Grand-Duché ont été réaffirmés», conclut-il.

«Nous avons beaucoup à partager et beaucoup à gagner mutuellement en collaborant, notamment sur les questions frontalières. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de notre volonté de retour à l’international, notamment avec les pays et régions limitrophes, comme ce fut le cas dernièrement en Allemagne et prochainement avec les Hauts-de-France.»

Par Nadia Lallemant

