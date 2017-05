(sth/AF) - La photo des conjoints des dirigeants réunis à l'occasion du sommet de l'OTAN, diffusée cette semaine, a rencontré beaucoup de succès, notamment sur les réseaux sociaux. Cette photo présente pour la première fois l'époux d'un couple gay.



La Maison Blanche est sous le feu des critiques depuis qu'elle a diffusé cette photo sur Facebook sans mentionner le nom de Gauthier Destenay, époux du Premier ministre Xavier Bettel. Cette omission a depuis été rectifiée.



A l'origine, elle comportait cette légende: «First Lady Melania Trump poses with Belgium’s Queen Mathilde, center, and other spouses of Nato leaders: First Lady Emine Erdoğan of Turkey; Iceland’s Thora Margret Baldvinsdottir; the First Lady of France Brigitte Trogneux; First Lady Melania Trump; Slovenia’s Mojca Stropnik; Bulgaria’s Desislava Radeva; Belgium’s Amélie Derbaudrenghien, and Norway’s Ingrid Schulerud, during their visit Thursday 25 May 2917 [sic], at the Royal Palace in Brussels.»

Cette photo officielle avec Gauthier Destenay représente un message fort pour la communauté LGBT. Le fait que la Maison Blanche ait omis de mentionner le nom de l'époux du Premier ministre luxembourgeois a été interprété comme de l'homophobie par de nombreuses personnes. Alors que le président Donald Trump a récemment fait savoir qu'il n'avait aucun problème avec la législation autorisant le mariage de deux personnes du même sexe, le vice-président des USA, Mike Pence, est connu pour être un fervent opposant au mariage gay.



Oh look!! The White House didn't name Gauthier Destenay, husband of Luxembourg's PM Xavier Bettel.



What a bunch of jerks. 👎 pic.twitter.com/cwaF0DLsON — Cameron Esposito (@cameronesposito) May 27, 2017

Des médias comme The Guardian, the Mirror ou Buzzfeed ont reporté l'incident et les usagers de Twitter ont été prompts de leur côté à enfoncer le clou.

D'autres affirment qu'il s'agit d'un simple oubli et qu'il ne faut rien y voir d'intentionnel.

White House spokesperson tells me she's sure omission of same-sex spouse from photo of NATO first spouses was "oversight." pic.twitter.com/NOgHiwLZ9Y — Chris Johnson (@chrisjohnson82) May 28, 2017

Xavier Bettel est actuellement le seul chef de gouvernement gay en activité. En 2010, Johanna Siguroardottir, alors Première ministre d'Islande, avait été la première chef de gouvernement à épouser une personne de même sexe qu'elle.

