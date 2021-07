Après la stupeur et la mobilisation de tous pour aider les sinistrés ce weekend, place aux professionnels. Et la fédération des artisans entend mobiliser ses adhérents pour réparer vite les conséquences des inondations.

Luxembourg 2 min.

Solidarité

Les artisans arrivent à la rescousse

Scouts, familles, voisins : c'est peu dire que la solidarité a fonctionné aux lendemains des inondations qui ont frappé le pays en milieu de semaine dernière. Une mobilisation en nombre et efficace durant le weekend. Et la fédération des artisans (FDA) n'a pas tardé à se retrousser les manches. «Nous avons, par exemple, relayé l'appel de la commune d'Echternach à nos membres pour qu'ils mettent à disposition tout le matériel d'assèchement à disposition», note ainsi Christian Reuter, secrétaire général adjoint de la fédération.

En ce début de semaine, ce sont d'autres compétences qui sont demandées sur le terrain : des électriciens. En effet, si CREOS se charge toujours de rebrancher ses clients particuliers qui auraient été privés d'électricité, pour les entreprises pas question de remettre en route les compteurs sans une inspection préalable des circuits par un électricien agréé. «Et c'est vers eux que nous avons lancé un appel», indique Christian Reuter. Tout en assurant qu'au vu de l'évolution de la situation, la fédération n'hésitera pas à s'impliquer davantage.

Parmi les établissements scolaires touchés : le lycée Emile Metz à Luxembourg. Photo : Anouk Antony

Est-il l'heure de s'interroger sur de possibles dérogations au congé collectif qui débute? «C'est encore un peu tôt pour avoir une vision des besoins», note-t-on à la fédération. En août 2019, après le passage de la tornade sur Pétange et Bascharage les entreprises de charpente et toiture notamment avaient été autorisées à reprendre du service dans l'urgence. Leur présence étant indispensable pour assurer le quotidien des sinistrés.

Cette fois, il faudra mesurer de quelles réparations et travaux ont besoin à la fois les particuliers qui ont subi la brusque montée des eaux, mais aussi les bâtiments publics qui ont pu être impactés. Ainsi, de manière courante, des exemptions sont accordées pour assurer les travaux dans les établissements scolaires. Plusieurs écoles et lycées ayant eu les pieds dans l'eau, sans doute faudra-t-il veiller à ce que ces sites soient parfaitement remis en état au plus vite.

La réunion de la cellule de crise, prévue ce lundi matin encore, a permis d'avoir une vision plus nette des besoins immédiats et à venir. Il apparaît, par exemple, que 250 foyers étaient encore privés d'électricité en ce 19 juillet.

Aux premières estimations, l'association des compagnies d'assurance luxembourgeoise estimait à 50 millions d'euros les dédommagements à prévoir pour ses clients.

