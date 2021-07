Tristement habituée à porter assistance, l'organisation n'a pas tardé à adapter son organisation à la "catastrophe naturelle" et ses conséquences. Elle sera l'un des maillons de la solidarité nationale.

Luxembourg 3 min.

Solidarité

La Croix-Rouge déjà sur le pont

Patrick JACQUEMOT Tristement habituée à porter assistance, l'organisation n'a pas tardé à adapter son organisation à la "catastrophe naturelle" et ses conséquences. Elle sera l'un des maillons de la solidarité nationale.

Accompagner les sinistrés, accueillir celles et ceux qui allaient passer la nuit loin de leur domicile, prodiguer quelques soins ou un peu d'attention. Dès les premières heures du déploiement des secours, les personnels et bénévoles de la Croix-Rouge ont été engagés sur le terrain des inondations. Et passé le déluge, leur mission ne s'arrêtera pas, promet le directeur général de l'organisation, Michel Simonis.

Appels aux volontaires Appels aux volontaires

Cette fois encore, la Croix-Rouge compte conjuguer le verbe aider au présent. «Comme tous les jours, mais avec un cadre un peu différent», commente Nadine Conrardy, à la tête du département Action & santé sociale. «Là, il y a une détresse brutale qui vient de frapper des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que leur vie soit ainsi bouleversée. Et ces personnes n'ont pas forcément l'habitude de solliciter de l'aide, alors il faudra être bien vigilant pour assister tous ceux que ces inondations ont fragilisés un peu plus».

L'Etat assumera sa part (Xavier Bettel a promis 50 millions d'euros), les assureurs prendront la leur, les communes tendront la main mais à la Croix-Rouge, on sait que l'impact de l'événement climatique coûtera au-delà. Qu'il faut agir sans attendre. «Alors bien sûr que nous allons mobiliser autrement nos épiceries ou nos vestiaires pour pouvoir apporter la nourriture ou les vêtements qui viendraient à manquer». Premier engagement.

Gagner du temps maintenant, c'est retomber sur ses deux pattes plus rapidement» Nadine Conrardy, Croix-Rouge luxembourgeoise

Ensuite, les équipes se mobiliseront sur les secteurs impactés «pour que personne ne passe au travers des mailles du filet». Second engagement qui se traduit déjà par un conseil : se rapprocher au plus vite des Offices sociaux pour ceux qui seraient dans l'impossibilité immédiate de faire face à toutes les difficultés qui pleuvent. «Cela va du besoin d'argent au soutien dans la rédaction des documents administratifs, note Nadine Conrardy.

Auprès de la Croix-Rouge ou des Offices, les personnes pourront aussi être renseignées rapidement sur les bonnes démarches à effectuer. Gagner du temps maintenant, c'est retomber sur ses deux pattes plus rapidement».

«Il faut garder la tête haute» Avant de tenir ce jeudi soir un Conseil de gouvernement extraordinaire, Xavier Bettel a réservé sa première sortie publique depuis son hospitalisation aux sinistrés du Grund dans la matinée, avant d'aller au-devant d'autres sites impactés par les crues.

Dès vendredi, Michel Simonis entendait mobiliser le Fonds de solidarité de la Croix-Rouge pour répondre aux situations les plus critiques. Un fonds créé voilà huit ans, uniquement alimenté par des dons individuels, et qui sera un élément de réponse dans cette catastrophe naturelle aux millions de dégâts. Depuis 2013, le dispositif a déjà permis le versement de plus de 996.000 euros. Cette fois encore, il pourra être engagé comme «aide complémentaire» aux autres mesures déjà décidées pour aider les particuliers à tourner la page au plus vite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.