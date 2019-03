Alors que le temps s'annonce doux et sec, avec des températures maximales jusqu'à 16 degrés, voici une sélection d'événements ces 23 et 24 mars au Luxembourg, dont certains en plein air.

Luxembourg 1 4 min.

Solidarité, confettis et rap US au programme

Alors que le temps s'annonce doux et sec, avec des températures maximales jusqu'à 16 degrés, voici une sélection d'événements ces 23 et 24 mars au Luxembourg, dont certains en plein air.

En ce premier week-end de printemps de l'année, de nombreuses manifestations sont prévues aux quatre coins du pays. Voici nos choix des animations à ne pas manquer.

Relais pour la Vie

C'est une édition très spéciale du Relais pour la Vie qui débutera ce samedi 23 mars à 18 heures à la Coque, avec non pas 24 heures de relais comme chaque année sur la piste de l'Arena mais 25, pour célébrer les 25 ans de la Fondation Cancer, organisateur de l'événement au Luxembourg depuis 2006.

La cérémonie des bougies 2018 Photo: Fondation Cancer

En marchant, en courant, en allumant une bougie, plus de 10.000 personnes attendues au Kirchberg montreront, une nouvelle fois, leur soutien et leur solidarité avec les personnes atteintes de cancer. Un événement colossal qui demande un travail acharné aux 300 bénévoles mobilisés chaque année, mais qui est essentiel pour la Fondation puisqu'il permet de contribuer financièrement à la recherche contre le cancer. L'édition 2018 avait ainsi permis de récolter près de 517.000 euros.

La cérémonie d'ouverture est programmée à 18 heures alors que le public et les relayeurs auront accès au site dès 16h30. Le top départ du relais des équipes sera donné à 19h30. La journée de dimanche sera marquée par la traditionnelle «cérémonie des bougies» qui rend hommage aux disparus et aux malades qui mènent le dur combat contre le cancer. Le relais prendra fin à 20h30 tandis que les équipes défileront à 20h30 pour clôturer l'édition 2019.

Cavalcade d'Esch/Alzette

Quelques semaines après le lancement de la saison des cavalcades luxembourgeoises, dont une avait malheureusement dû être annulée, voici celle de la Métropole du fer qui s'annonce ce dimanche. Pas moins de 59 clubs et associations formeront le cortège qui partira de la place Victor Hugo à 14h14 précises pour rejoindre la place de l'Hôtel de ville via les rues du Canal, du Brill et de l'Alzette.

Photo: Pierre Weimerskirch

A la suite de cette 18e édition de la Cavalcade d'Esch/Alzette, vers 16 heures, le public sera convié à la grande soirée «Après Cavalcade» avec animation et musique sous le chapiteau dressé face à la mairie. Le ticket d'entrée est au prix de cinq euros avec tombola incluse.

Fête de l'Eau

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce vendredi, la commune d'Esch/Sûre, où se trouve le lac de barrage de la Haute-Sûre, plus grand réservoir d'eau potable au Luxembourg, organise une grande Fête de l'Eau, tout au long de la journée de dimanche.

Le lac de barrage de la Haute-Sûre Photo: Guy Jallay

Entre 10h30 et 17h00, à la maison du parc, les visiteurs pourront fabriquer leur propre petit radeau avant de le laisser s'élancer sur la rivière, découvrir la faune aquatique, participer à divers ateliers, assister à des représentations de théâtre, mieux comprendre le traitement des eaux avec le SEBES ou bien encore voir les techniques militaires pour purifier l'eau en mission. L'entrée est gratuite. Le programme détaillé est disponible en ligne.

Spectacles de marionnettes

Après une pause hivernale bien méritée, les marionnettes de l'association Poppespënnchen de Lasauvage sont prêtes pour entamer une toute nouvelle saison. Et quoi de plus rafraîchissant en ce début de printemps qu'une plongée dans l'océan, avec la compagnie Favoletta à la rencontre du poisson Arc-en-Ciel?

Le poisson Arc-en-Ciel va vivre une belle aventure Photo: Figurentheater Favoletta

Un spectacle étonnant et plein de fantaisie qui sera joué à deux reprises ce dimanche, à 11h00 puis à 15h30, dans la salle située 1, place de Saintignon à Lasauvage. Réservations en ligne, 8 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.



Mike Shinoda en concert

Près de deux ans après la mort de Chester Bennington, leader charismatique de Linkin Park, le rappeur du groupe qui partageait le micro avec lui, Mike Shinoda, sera en concert samedi soir à Luxembourg.

Sur la scène de Luxexpo, la star américaine jouera les titres de son album solo sorti en juin 2018 et symboliquement intitulé Post Traumatic, ainsi que des tubes de ses groupes Fort Minor et bien sûr Linkin Park. Il reste encore quelques places à acheter en ligne.