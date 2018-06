Suite aux intempéries, de nombreux sentiers de randonnée de la commune ont été gravement endommagés. Ce samedi, les citoyens se sont attaqués au chantier pour retrouver aussi vite que possible leur petit paradis.

Solidarité à Berdorf pour nettoyer la commune

(GS) - L'action de solidarité a été inspirée par les citoyens de la commune de Berdorf: beaucoup de gens se sont réunis ce week-end pour nettoyer les sentiers de randonnée du village, qui avaient été sévèrement endommagés par les intempéries.

Le Luxembourg sous les eaux: de gros dégâts dans l'est du pays Le vendredi 1er juin, aux alentours de 4 heures du matin, un déluge s'est abattu sur le pays, les secours ont accompli une centaine de missions. Le Mullerthal est durement touché.

Il fallait enlever le bois des ponts effondrés et les escaliers en miettes sur les sentiers de la forêt. De plus, l'amphithéâtre du Hohllay était boueux et a dû être nettoyé par les pompiers locaux au moyen de lances à haute pression.

Sur le terrain en partie escarpé, tous les participants ont travaillé dur pour tout désencombrer.

Avec cette action, qui a été planifiée par le forestier Frank Adam, le travail de nettoyage est terminé maintenant et la phase de reconstruction va commencer. Les sentiers de randonnée, capitale de la petite Suisse luxembourgeoise, seront bientôt accessibles de nouveau.