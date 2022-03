La ville de Luxembourg a mis en place des initiatives pour aider les réfugiés ukrainiens. Ce samedi, une nouvelle manifestation a lieu sur la place Clairefontaine.

Luxembourg 4 min.

La ville de Luxembourg affiche ses couleurs

Solidaire aux côtés des Ukrainiens et des Ukrainiennes

(m. m. avec Françoise HANFF) - «La Ville de Luxembourg est prête à aider les personnes en quête de protection en provenance d'Ukraine partout où c'est possible, ceci sur la base d'une motion adoptée lundi dernier par le conseil communal», a déclaré Lydie Polfer vendredi lors d'une conférence de presse organisée par l'association LUkraine à l'abbaye de Neumünster. Au nom du conseil municipal et des habitants de la capitale, la bourgmestre a eu des mots chaleureux de solidarité et de compassion pour l'Ukraine, envahie par la Russie depuis le 24 février dernier.

Avec l'ancien bâtiment de l'école maternelle de Rollingergrund, un lieu a été trouvé mercredi dernier pour permettre des rencontres entre les familles d'accueil luxembourgeoises et ukrainiennes d'une part et les personnes réfugiées d'autre part. Deux grandes salles et une salle de fête sont disponibles à cet effet dans le bâtiment. «Nous sommes à l'écoute de vos besoins, que ce soit dans l'urgence ou à plus long terme», a assuré Polfer aux deux représentants de LUkraine. La plupart des réfugiés sont des femmes avec des enfants, et ces derniers ont besoin de soins et d'un enseignement scolaire.

Un hôtel loué

Malgré la générosité de nombreuses familles d'accueil, il y aurait un problème d'hébergement. «A cet égard, la ville de Luxembourg a loué un hôtel pour loger les personnes dans le besoin». Le gouvernement aurait également annoncé la mise en place d'infrastructures et l'octroi d'un droit de travail aux personnes. Entre-temps, 500 familles d'accueil se sont déjà manifestées, a déclaré Nicolas Zharov, président de LUkraine, qui a lancé un appel à l'aide humanitaire et militaire.

La ville de Luxembourg fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les réfugiés d'Ukraine. Phto: Anouk Antony

En collaboration avec les Hôpitaux Robert Schuman, un point de collecte de matériel de secours a été mis en place à l'Hôpital Kirchberg, entrée boulevard Pierre Werner, quai Adagio, du lundi au dimanche de 8h à 18h (les détails sont disponibles sur internet sur help.ukrainians.lu ou auprès d'Olga : tél. +352 621 468 288 via Whats-App, Viber, Telegram, Signal ; e-mail : ualuxhelp@gmail.com).

Les gilets pare-balles et les casques sont particulièrement nécessaires. En collaboration avec la plateforme Friddens- a Solidaritéitsplattform, un rassemblement de protestation aura lieu ce samedi à 15h sur la place Clairefontaine à Luxembourg.

Si vous voulez vraiment montrer votre solidarité avec l'Ukraine, allez manifester devant l'ambassade de Russie. Nicolas Zharov, président de LUkraine

Ne pas haïr les Russes

Nicolas Zharov avait encore un message important à faire passer en conclusion : au nom des Ukrainiens, le président de LUkraine s'est exprimé avec véhémence contre les messages de haine à l'adresse des citoyens russes. «Nous sommes conscients qu'une grande partie du peuple russe ne soutient pas l'action de son président Vladimir Poutine en Ukraine. Et nous demandons que ces personnes ne soient pas harcelées ou discriminées en raison de leur nationalité, en particulier les enfants. Ce n'est pas de leur faute».

Il a remercié les nombreux Russes pour leur soutien et a lancé : «Si vous voulez vraiment montrer votre solidarité avec l'Ukraine, allez protester devant l'ambassade de Russie. Au Luxembourg, cette liberté existe encore, en Russie, elle n'existe plus».

Tous les réfugiés sont les bienvenus

Claude Radoux, consul honoraire d'Ukraine, a réitéré l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky en faveur de l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine afin, d'une part, de protéger la population et, d'autre part, d'éviter les accidents nucléaires dans les centrales nucléaires.

Le consul honoraire, dont la voix s'est éteinte à plusieurs reprises, a également évoqué la demande de Zelensky concernant les avions. Mais Radoux a également appelé à ne pas perdre espoir. L'échevin social Maurice Bauer a souligné que tous les réfugiés étaient les bienvenus dans la ville de Luxembourg et que tout serait mis en œuvre pour leur garantir un accueil humain.

Appel aux dons pour l'Ukraine Des organisations humanitaires luxembourgeoises collectent des fonds d'aide pour les personnes en détresse en Ukraine. Les dons peuvent être versés sur les comptes bancaires suivants : Croix-Rouge : compte CCPL LU52 1111 0000 1111 0000, mention «Urgence Ukraine» Unicef : compte CCPL LU38 1111 0000 1818 0000, mention «urgenceukraine2022». Care : compte CCPL LU28 1111 2588 1923 0000, mention «Urgence Ukraine». SOS Villages d'Enfants : compte CCPL LU65 1111 0050 0053 0000, mention «Urgence Ukraine 2022». Caritas : compte CCPL LU34 1111 0000 2020 0000, mention «Crise en Ukraine». MSF : compte CCPL LU75 1111 0000 4848 0000, mention «Appel Fonds d'urgence». Kindernothilfe : compte CCPL LU73 1111 0261 4249 0000 Amnesty International : compte CCPL POST LU08 1111 0000 3333 000 Sur le site help-ukraine.io de l'entreprise luxembourgeoise Powerlab, il est possible d'acheter du matériel pour la population ukrainienne. Le site LUkraine help.ukrainians.lu répertorie de nombreuses possibilités de faire des dons d'argent et de matériel.

