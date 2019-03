Soldes, Saint-Valentin et carburants font grimper les prix

L'indice des prix à la consommation nationale s'est redressé de 1,5% au mois de février, annonce le Statec. Un phénomène qui s'explique par l'augmentation des prix des carburants, les soldes d'hiver et la Saint-Valentin qui a dopé certaines ventes.

L'indice des prix à la consommation nationale s'est redressé de 1,5% au mois de février, annonce le Statec. Un phénomène qui s'explique par l'augmentation des prix des carburants, les soldes d'hiver et la Saint-Valentin qui a dopé certaines ventes.

En février, l'indice général est monté de 1,52% par rapport à janvier. L'effet soldes d’hiver, s'est fait ressentir sur les prix des vêtements et chaussures (+18.7% par rapport à janvier), dans le rayon «Loisirs et culture» (+2.2%) et des meubles, articles de ménage et entretien courant du logement (+1.3%).

Ce qui pèse dans la balance ce sont les prix des produits pétroliers qui ont augmenté de 2,6% en février. Comparé à janvier 2019 et en se souvenant qu'il y avait eu trois mois de baisse avant, le passage à la pompe est devenu plus cher: le prix du diesel a augmenté de 3,1% et celui de l'essence de 1,7%. Le prix du mazout de chauffage a grimpé de 7%.



Vacances scolaires de carnaval oblige, les prix des voyages à forfait ont grimpé de 6,4% en février. Dopés par la fête de la Saint-Valentin, les prix des plantes et des fleurs ont aussi fait un bond de 5,6% en plein mois de février.

Côté aliments, les baisses mensuelles du prix des poissons, comme des graisses et huiles ont été contrecarrées par des augmentations pour les fruits et les autres boissons non alcoolisées. Les prix alimentaires sont supérieurs de 2,5% en un an si l'on compare février 2019 à février 2018.

En février, les tarifs du contrôle technique des véhicules ont été adaptés au Luxembourg, entraînant une hausse moyenne mensuelle de 10,2%.



Le taux annuel d’inflation progresse de 1,8% en janvier à 2,1% en février 2019. L'indice général du mois de février exprimé en base 100 en 2015 se chiffre à 104.97 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 augmente et passe de 863.07 à 863.94 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 873.94 sera atteinte.