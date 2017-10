Par Christelle Brucker

Jeudi soir, le musée d'histoire de la Ville de Luxembourg a servi de décor à la toute première rencontre d'intégration organisée par le JAA Club asbl et la commune. Les petites salles au rez-de-chaussée étaient pleines à craquer et on entendait parler toutes les langues.

Plus de 60 personnes s'étaient inscrites pour venir rencontrer les différents ambassadeurs et ambassadrices du Club. Le concept: faire en sorte que chaque communauté présente au Luxembourg dispose d'un ou plusieurs "ambassadeurs" pour accompagner les petits nouveaux dans leurs premiers pas au Grand-Duché.

Qui sont les petits nouveaux?

A travers des jeux et un petit cocktail de bienvenue, la glace est vite brisée. Les participants se trouvent vite des points communs et engagent facilement la discussion.

Valentin: "On a tout laissé derrière nous"

Valentin et son épouse sont allemands mais arrivent tout droit de Chine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie: "Nous sommes au Luxembourg depuis 3 mois seulement. Nos filles sont venues s'installer ici avec nos 4 petits-enfants. On a choisi de tout laisser derrière nous pour les suivre. Pour l'instant, on ne connaît pas bien le pays donc les activités du Club sont précieuses."

Leslie: "Le chaos de Paris, c'était pas pour nous"

Leslie et Charles, couple d'ostéopathes, arrivent de Paris: "On a terminé nos études et on voudrait s'installer et travailler ici. Le chaos de la ville, ce n'est pas pour nous. On a grandi à la campagne tous les deux. J'ai découvert le Luxembourg à l'occasion d'une formation et j'ai proposé à Charles d'emménager ici."

Olinantenaina: "On veut s'ouvrir aux autres"

Olinantenaina est arrivée il y a 2 ans de Madagascar. Elle et son amoureux, Horia, d'origine roumaine, attendent un petit bébé pour novembre et espèrent que le Luxembourg pourra leur offrir la vie de famille paisible dont ils rêvent. La future maman étudie l'économie et la finance tandis que Horia travaille dans le secteur de l'informatique comme développeur. "On est venus pour s'ouvrir aux autres, rencontrer des gens d'autres communautés que les nôtres. Vivre loin de sa famille c'est parfois dur, il y a des hauts et des bas. Pouvoir créer un nouveau cercle d'amis c'est important."

Sophie: "C'est la routine pour moi!"

Pour Sophie, qui vient de France, c'est la routine: "J'ai déjà déménagé une quinzaine de fois, donc je commence à être habituée! Ce qui est le plus embêtant pour moi c'est de devoir recommencer tout à zéro à chaque fois: trouver un appartement, un médecin, faire les démarches administratives, etc."

Deux grandes nouveautés

Le Just Arrived Ambassadors Club existe depuis 2 ans mais travaille désormais en étroite collaboration avec la Ville de Luxembourg pour proposer 2 nouveautés:

une permanence à l'administration communale tous les mardis,



des rencontres mensuelles gratuites dans différents lieux emblématiques de la capitale.

Rencontrez les ambassadeurs chaque mardi

Depuis fin septembre, la Ville de Luxembourg et le JAA Club proposent des permanences hebdomadaires à destination des nouveaux arrivants. Rendez-vous tous les mardis de 8h30 à 11 heures, au Service intégration et besoins spécifiques (Hôtel de Ville, 42 place Guillaume II, entrée à côté du parking Knuedler), excepté pendant les vacances scolaires.

Ces rendez-vous ont comme objectif de faciliter l’installation et l’intégration des nouveaux résidents à Luxembourg-ville et sont assurés par les ambassadeurs du JAAClub et les collaborateurs du Service intégration et besoins spécifiques. Ils guident et épaulent les nouveaux citoyens dans leurs démarches et les aident à trouver des repères dans leur nouvel environnement.

Participez aux rencontres mensuelles

La première rencontre a eu lieu ce jeudi mais 7 autres sont prévues jusqu'au mois de mai 2018. Voici les prochains rendez-vous (inscriptions sur le site du JAA Club):

Jeudi 16.11.2017 à 12h à la Cinémathèque



Vendredi 15.12.2017 à 17h30 heures à la Villa Vauban



Jeudi 18.1.2018 à 17h30 heures au Lëtzebuerg City Museum



Vendredi 9.2.2018 à 12h la Cinémathèque



Vendredi 16.3.2018 à 17h30 heures à la Villa Vauban



Jeudi 19.4.2018 à 17h30 heures au Lëtzebuerg City Museum



Jeudi 17.5.2018 à 12h à la Cinémathèque

Qui sont les ambassadeurs?

En fait, ce sont en majorité des ambassadrices. Établis au Luxembourg depuis longtemps, ils connaissent toutes les ficelles et toutes les bonnes adresses pour s'en sortir quand on est étranger et qu'on débarque.

Claire: "Je les aide à trouver de la Marmite"

Claire est britannique, elle vient de s'engager au JAA Club: "Ça fait 18 ans que j'habite au Luxembourg. J'ai travaillé pour British Airways puis pour l'ambassade de Grande-Bretagne, et maintenant je suis à l'école internationale. Au début, je l'ai très mal vécu. J'étais enceinte, toute seule, il n'y avait pas Internet ni Facebook à l'époque! Pendant 3 ans, j'ai été très isolée. Je voudrais éviter que d'autres gens vivent ça."

"Je les aide dans les démarches administratives bien sûr mais pas seulement: je sais où ils peuvent rencontrer d'autres Britanniques, où ils peuvent trouver certains produits de chez nous comme la Marmite par exemple!"

Nanako: "J'organisais des cafés multiculturels de mon côté"

Nanako est japonaise et a rejoint le JAA Club il y a 2 ans: "J'organisais des événements de mon côté depuis 6 ans. Des cafés une fois par mois entre femmes de nationalités différentes. Avec mon mari, on a quitté Tokyo il y a 13 ans pour le Luxembourg. On ne se voyait pas élever nos enfants dans ce tumulte. La qualité de vie ici est incroyable, on est très heureux."

Sirli: "Je veux créer des ponts vers le pays"

Sirli vient d'Estonie. Elle est arrivée en 2004 au Luxembourg pour travailler à la Commission européenne: "Je ne connaissais personne. C'était très dur. J'ai rejoint le club pour proposer mon aide aux personnes de ma communauté qui ont besoin d'un soutien au moment de leur installation. Je veux créer des ponts vers le pays. Nous avons chacun beaucoup d'expérience au Grand-Duché, on leur est vraiment utile."

Nour: "La guerre m'a forcée à quitter mon pays, ma maison est ici"

Nour vient de Syrie. Elle travaille depuis 2 ans pour le guide Just Arrived et vient tout juste d'intégrer le réseau des ambassadeurs: "La guerre m'a forcée à quitter mon pays, mais aujourd'hui, ma maison est ici. J'ai vécu des choses incroyables et j'ai côtoyé des personnes de cultures différentes. J'espère faire connaître la Syrie par mon action et aider les nouveaux à se sentir chez eux au Luxembourg."

Le JAA Club, c'est quoi?

Depuis octobre 2015, l’équipe de Just Arrived a initié le Just Arrived Ambassadors Club (JAAClub), une association créée pour fournir un soutien interculturel humain aux nouveaux arrivants.

Ce soutien est apporté par tout un réseau d'ambassadeurs-citoyens, des résidents du Luxembourg d’origine étrangère, fortement impliqués au sein de leur communauté d’origine et bien intégrés dans la vie du pays.

Actuellement le JAA Club compte quelque 30 ambassadeurs venant de pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Espagne, Italie, Pologne, République tchèque, Suède) mais aussi d’Asie (Chine, Inde, Japon, Syrie) ou d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Cuba, Mexique, Pérou).