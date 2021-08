En préparation, le projet de loi visant à rajouter une nouvelle possibilité à l'état civil est perçu d'un bon œil par les associations LGBTQI+ et certains professionnels de santé. Ils y voient une forme de reconnaissance pour les personnes non binaires.

Luxembourg 3 min.

Société

Un troisième sexe pour mettre fin aux «discriminations»

Marie DEDEBAN En préparation, le projet de loi visant à rajouter une nouvelle possibilité à l'état civil est perçu d'un bon œil par les associations LGBTQI+ et certains professionnels de santé. Ils y voient une forme de reconnaissance pour les personnes non binaires.

Contrairement à la loi sur la connaissance des origines, l'idée d'instaurer un troisième sexe à l'état civil semble faire l'unanimité. Jugé «nécessaire», le projet de loi évoqué fin juillet par le ministère de la Justice est perçu comme une évolution pour les droits LGBTIQ+ au Luxembourg, à la fois par les associations et certains professionnels de santé.

La mesure donne aux individus ne se reconnaissant ni femme ni homme «une place dans notre société, un droit d'exister», analyse le Dr Erik Schneider, psychiatre spécialiste des questions transgenres et intersexes. En effet, ces personnes se retrouvent forcées de choisir un sexe qu'elles ne perçoivent pas comme le leur et sont alors contraintes de «nier leur propre identité», du moins sur le papier. Le praticien espère que le texte sera fondé «sur ce que la personne souhaite pour elle-même».

Même son de cloche pour l'association Rosa Letzebuerg qui voit dans le projet de loi un moyen «de donner à ces personnes la place qui leur revient», relève Laurent Boquet, chargé de communication de l'asbl. A ses yeux, cette loi «ne répond pas à une mode futuriste mais à une réalité», et ouvrirait ainsi la société vers davantage d'inclusion.

Vers un troisième sexe à l'état civil Depuis 2018, 105 personnes ont demandé à changer de prénom et de genre sur les registres de l'Etat. Une démarche très encadrée, appelée à évoluer avec l'introduction d'une troisième catégorie, indique la ministre de la Justice.

La mesure va donc au-delà du symbole, et pourrait «mettre un terme à la discrimination au niveau administratif» de ces résidents, relève le porte-parole de Rosa Letzebuerg. Concrètement, ce changement à l'état civil pourrait amener les institutions publiques à changer leur signalétique pour les toilettes, mais aussi à revoir leurs campagnes de santé.

Ainsi, en envoyant leurs invitations pour les dépistages contre le cancer du sein, par exemple, aux seules résidentes identifiées comme femmes, les autorités sanitaires risquent de laisser de côté les individus transgenres, non binaires et intersexes. «Il ne faudrait pas non plus que certains soins cessent d'être remboursés», ajoute le Dr Schneider.

A terme, c'est tout le registre des personnes qui pourrait être réformé, impactant par effet de domino les bases de données de la Caisse nationale de Santé, des permis de conduire ou encore les listes électorales.

Eléments de vocabulaire Transgenre: personne dont l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique. Intersexuation: individu présentant des caractères sexuels mâles et femelles. Non binaire: personne qui ne se considère pas comme étant exclusivement femme ni exclusivement homme.

A ce jour, «un seul résident du Luxembourg», de nationalité allemande porte la mention de «sexe indéterminé» sur sa carte d'identité, selon Erik Schneider. S'il n'existe pas de données officielles concernant les personnes non binaires ou intersexes au Grand-Duché, les statistiques pourraient se rapprocher de celles de son voisin français. Selon un sondage YouGov daté de 2019, 14% des Français entre 18-44 ans se considèrent comme non binaires. Quant aux individus intersexes, ils représenteraient une personne sur 100.000 dans l'Hexagone.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.