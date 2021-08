La crise covid, le confinement, le home-office n'ont rien fait pour arranger les choses. Et les médiateurs en place dans les communes du pays ont de plus en plus de tensions à désamorcer entre résidents.

Luxembourg 3 min.

Société

Comme une épidémie de conflits de voisinage

La crise covid, le confinement, le home-office n'ont rien fait pour arranger les choses. Et les médiateurs en place dans les communes du pays ont de plus en plus de tensions à désamorcer entre résidents.

(pj avec Gilles Siebenaler) Les différends entre voisins existent probablement depuis... qu'Adam et Eve ont eu quelqu'un dans leur environnement. Mais la crise covid n'a rien fait pour apaiser les esprits. Astrid Glod, médiatrice dans 24 communes, peut en témoigner : entre 2019 et 2020, le nombre de sollicitations lui arrivant à augmenter de... plus de 40%. Et 2021 a démarré sur la même tendance, les mêmes tensions donc.

Le conflit «classique» concerne arbres ou arbustes dont les excroissances empiètent sur la propriété voisine. Ensuite viennent les différends liés au bruit. Et ce sont essentiellement ces derniers qui ont augmenté avec la crise. Il est vrai qu'entre le lockdown du printemps 2020, le recours aux cours à distance ou la généralisation du télétravail, le domicile a été occupé comme jamais. «Et quand vous êtes à la maison 24h/24, 7j/7, cela crée bien sûr un contexte sonore différent». Avec plus de bruits perçus, mais aussi plus de bruits émis par les uns ou les autres...

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Par ailleurs, le climat anxiogène n'a pas été sans conséquences sur nos humeurs. La patience a souvent été mise à rude épreuve et les particuliers sont devenus plus sensibles à certains détails agaçants de leur quotidien. Entre conversations bruyantes, musique trop forte, enfants jouant ou criant, travaux dans la maison ou au jardin : les sujets de crispation domestiques ont fleuri en même temps que l'épidémie.

D'ailleurs, pour ne rien arranger, cette «année covid» a souvent été mise à profit par les ménages pour réaliser des travaux d'aménagement de leur intérieur ou de leurs extérieurs. Et qui dit chantier, dit nuisances. Sans parler de ces pompes à chaleur ou climatiseurs, installés un peu trop près de son voisin, et dont le ronronnement va venir user les nerfs.

Gratuit et confidentiel

En 21 ans d'activité, la médiatrice Astrid Glod a ainsi réglé des centaines de disputes. Mais ce n'est que depuis 2017 qu'elle a choisi de proposer ses services directement aux communes luxembourgeoises, les conflits entre voisins prenant une part grandissante. De quoi soulager bourgmestres et échevins de ces incessantes interpellations de leurs concitoyens. Avec cinq médiateurs, son équipe a des outils de persuasion, des recettes pour apaiser les tensions, qu'un élu n'a pas forcément en sa possession.

Pour les quelque 130.000 habitants concernés par ses services, le recours à la médiation est «entièrement gratuit et 100% confidentiel», rappelle la salariée du Centre de médiation. Et le fait que de plus en plus de municipalités aient recours à un service de médiation s'explique aussi par la croissance de ces mêmes villes et villages. Une démographie bondissante qui vient rompre des équilibres ou qui entraîne une méconnaissance totale entre citoyens récemment implantés. Et plus les constructions sont proches les unes des autres, plus le terrain est propice à des disputes.

Et de 1.000 pour les demandes de conciliation à l'ILR En dix ans, le service de l’Institut luxembourgeois de régulation aura permis à des usagers de résoudre leurs problèmes en lien avec leur opérateur télécom ou fournisseur d'énergie notamment.

Pour Astrid Glod, les construction actuelles sont aussi plus propices à la propagation des bruits, notre vie actuelle se déroule aussi plus au-dehors, et puis nos comportements évoluent également. Sans doute avec un peu plus d'égoïsme et moins de tolérance. Et l'expérimentée conciliatrice de recommander : «S'il y a problème, parlez-en directement au voisin avant d'écrire une lettre désagréable. Souvent, l'autre partie n'est même pas consciente qu'elle dérange».

Dialoguer, voilà d'ailleurs le mot-clé de tout bon rapport de voisinage. Dans plus de 4 dossiers sur 5, c'est ainsi que les médiateurs réussissent à trouver la solution aux différends pour lesquels ils ont été interpellés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.