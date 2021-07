En tout cas derrière l'Etat... Mais le nouveau palmarès établi par le Statec ne note guère de changement parmi les poids lourds de l'emploi dans le pays, si ce n'est la montée en puissance d'Amazon.

Post reste le plus gros employeur du Luxembourg

On prend les mêmes et on recommence. Parmi le classement des 20 employeurs majeurs établi au 1er janvier 2021 par les services de la statistique luxembourgeois, le podium de tête ne varie pas d'un pouce. Avec toujours le groupe Post devant (avec ses 4.620 employés) devançant les cheminots des CFL (4.580 salariés) et les recrues du groupe Cactus qui viennent de perdre leur fondateur (4.460). Mais à l'avenir le top 5 pourrait bien être bouleversé par Amazon qui ne cesse de gagner en volume.

Ainsi d'une année à l'autre, la société de Jeff Bezos a ainsi gagné 520 nouveaux postes. Soit la plus forte progression dans tout le pays. Et elle ne compte pas s'arrêter là, comme l'a confirmé en mai dernier son patron européen : 600 autres contrats de travail seraient disponibles au Grand-Duché. Pour cette fois, Amazon se contente de gagner deux places, devenant le huitième recruteur du Grand-Duché.

Au terme de l'année 2020, certaines enseignes ont elles accru leur staff de plus d'une centaine de postes. La progression la plus spectaculaire étant à mettre au crédit de Servior, qui en gagnant 130 emplois en douze mois fait désormais jeu égal au classement avec Sodexo : 2.150 employés chacun. Goodyear (+120) et le Centre hospitalier de Luxembourg (+110) ont également gonflé leurs équipes l'an dernier.

Mais tout n'est pas forcément rose parmi les grands noms de l'économie luxembourgeoise. Indéniablement, la crise covid a eu des répercussions sur l'activité de certains cadors et cela s'est directement traduit par une réduction de voilure de leurs ressources humaines. A commencer par le groupe sidérurgique ArcelorMittal qui, d'un 1er janvier à l'autre, a vu le nombre de ses salariés diminuer de 240 postes. Le lockdown, le télétravail et l'arrêt de la restauration en salle ont eux une répercussion directe pour Sodexo. La firme spécialisée dans la préparation de repas a réduit ses effectifs de 200 postes.

Sans surprise, Luxair a aussi dû trancher parmi ses personnels. Cette fois, la baisse concerne 150 emplois. Les mesures mises en place pour faire face aux grandes difficultés traversées par le secteur aérien étaient connues d'avance, depuis la tripartite de novembre dernier. Les voilà traduites dans ce top 20 qui voit la compagnie nationale dégringoler à la dixième place des employeurs luxembourgeois.

