Social

Le chômage au plus bas depuis janvier

Patrick JACQUEMOT En un mois, le nombre de demandeurs d'emploi a encore fondu au Luxembourg, pour s'établir à 16.123 inscrits à l'ADEM. Une agence dont les listings témoignent de 9.914 postes restant à pourvoir dans le pays.

Alors que le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP) vient de faire savoir qu'il envisageait un départ, le Luxembourg n'affiche plus qu'un taux de chômage de 5,5%. Avec 16.213 inscrits, l'ADEM enregistre même ses meilleurs résultats depuis janvier 2021. Et sur un an, la baisse du nombre de sans-activité dans le pays aura même connu une diminution de l'ordre de 13%. Il est vrai qu'à l'été dernier, les effets du confinement pesaient encore sur l'emploi.

Aussi, un an après, l'ADEM n'hésite pas à parler de «contrecoup». Après les marées basses, de nouvelles vagues de recrutement sont ainsi effectives au Luxembourg. Un Grand-Duché dont le rebond de l'économie ne fait guère de doute pour les agences de notation économiques qui, à l'exemple de Fitch, ne cessent d'accorder des triples A au pays. Avec un taux de chômage se rapprochant de son niveau d'avant-crise, la reprise semble en effet au rendez-vous.

Reste cependant des préoccupations sociales, notamment concernant le chômage longue durée. Ainsi, les demandeurs d'emploi inscrits depuis 12 mois ou plus constituent 52% du total des chômeurs résidents. «Un niveau jamais atteint», avertit l'agence pour le développement et le maintien dans l'emploi.

Et si août 2021 a vu 2.082 résidents s'inscrire auprès de l'ADEM, le nombre de postes vacants signalé par les entreprises a augmenté de 3.745 places à pourvoir. Soit 9.914 emplois disponibles dans les fichiers, là encore «un nouveau record» mais positif cette fois. Ainsi, relève le dernier bulletin mensuel de l'Agence, «sur un an le nombre de postes disponibles a progressé de 48%.»



