L'octroi du chômage partiel recule encore

Patrick JACQUEMOT Sur les 1.424 demandes d'entreprises validées pour bénéficier de cet accompagnement social pour le mois d'août, 13 concernent directement des sociétés dont le fonctionnement a été perturbé ou stoppé par les inondations des 14-15 juillet.

Depuis mars dernier, et son apogée, le nombre de salariés bénéficiant des mesures de chômage partiel aura diminué de deux tiers. Passant de 46.780 personnes à la fin du premier trimestre à 17.144 pour le mois d'août 2021. Le chiffre vient d'être officialisé par le comité de conjoncture. Celui-ci ayant validé, lors de sa dernière réunion, les demandes adressées par 1.424 entreprises luxembourgeoises. Le mois dernier, 1.765 sociétés avaient vu leur dossier accepté. Ça baisse, ça baisse...

La principale raison de cette diminution tient dans la révision des conditions d'éligibilité. Après des mois de «robinet grand ouvert», les critères de sélection se sont faits plus restrictifs. Considérant que si une entreprise connaissait encore des difficultés au bout de près d'un an et demi de crise sanitaire, cela ne relevait plus de la malchance mais bien d'une défaillance propre à la société.

Toutefois, une montée des situations de chômage partiel aurait pu être annoncée cette fois. En effet, le dispositif a connu deux ouvertures notables en à peine deux mois. Primo, une accessibilité aux entreprises du bâtiment impactées dans leur activité par le manque de matières premières. Secundo, et depuis la semaine dernière, un accès facilité aux sociétés qui ont pu être ralenties ou mises à l'arrêt du fait des récentes inondations.

Et cette main tendue n'a pas tardé à être saisie, puisqu'en quelques jours pas moins de 17 dossiers ont été reçus par le comité de conjoncture. Ce dernier en validant 13 au final. Mais, à situation exceptionnelle, dispositif inédit. Ainsi la date limite d’introduction d’une demande de chômage partiel pour «cas de force majeure pour inondations» portant sur juillet 2021 est fixé au 31 juillet inclus.

«Les demandes portant sur les mois d’août et septembre 2021 pour les entreprises encore sinistrées pourront être introduites entre le 2 et le 20 août prochains», est-il d'ores et déjà précisé. Les formulaires étant mis en ligne sur Guichet.lu. Mais s'il veut bien se montrer généreux, le ministère du Travail tient à préciser une chose sur le recours au chômage partiel pour cause d'intempéries : "Les demandes introduites par des entreprises sinistrées qui, en vertu d’un contrat d’assurance sont couvertes pour les heures de travail perdues en raison des inondations, ne sont pas éligibles" à l'aide octroyée. Logique, mais il convenait visiblement de le rappeler.

