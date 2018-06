Cette mesure commune de la Belgique et du Luxembourg avait été lancée fin 2017 dans l'espoir de désengorger le réseau routier: le succès est au rendez-vous pour l'abonnement spécial à un tarif avantageux, de plus en plus de frontaliers belges choisissent le train.

SNCB: succès fulgurant pour l'abonnement spécial frontalier

Instaurée le 1er décembre dernier suite à la signature d'une convention entre les deux pays, la nouvelle offre ferroviaire Belgique-Luxembourg cartonne: il s'agit d'un abonnement transfrontalier proposé à un prix très avantageux sur les trajets de 21 gares belges vers le Luxembourg.

Frontaliers belges: parking et trains moins chers Nous vous l'annoncions le 6 novembre dernier: dès ce vendredi 1er décembre, les frontaliers belges qui se rendent au Luxembourg en train bénéficient d’un accès gratuit aux parkings SNCB et d’une réduction mensuelle de 13,50 euros sur leur abonnement de train.

Le but: favoriser l’utilisation du train. Le déchet de recettes occasionné à la SNCB par cette mesure étant pris en charge par l'Etat luxembourgeois.

En contrepartie, la Belgique met gratuitement à disposition des usagers des places de stationnement sur tous les P+R des gares de la région jusqu’à la frontière luxembourgeoise.

Cette action connaît actuellement un succès fulgurant: la SNCB constate une augmentation de 20% de ses usagers et le parking d’accueil P+R près de la gare d’Arlon, d’une capacité de 755 places, est rempli quotidiennement à 95%.

Le ministre belge de la Mobilité, François Bellot avec François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures Maurice Fick

Parmi les nouveaux utilisateurs du parking, un client sur deux est un nouveau client des transports publics.

Le ministre François Bausch se félicite: «Je suis très content que ces mesures aient porté leurs fruits. Une croissance de 20% des usagers du train et un grand nombre de nouveaux clients impliquent un délestement de notre réseau routier. À mon avis, la prochaine étape doit être la construction du P+R de Viville.»

«Ce parking a un potentiel énorme et peut être construit rapidement, afin de permettre une mise en service en 2021. Il contribuera considérablement à décharger les routes entre la Belgique et le Luxembourg.»