La ministre de l'Environnement a également expliqué que 24 personnes ont fait l'objet d'un PV dressé par la police pour diverses infractions dans la zone du lac de la Haute-Sûre. Voici les solutions envisagées pour éviter les débordements à l'avenir.

Retour sur le chaos de juin dernier

Six tonnes de déchets en un week-end au lac de la Haute-Sûre

De ce week-end du 18 et 19 juin dernier, les riverains du lac de la Haute-Sûre s'en souviennent très bien. En raison des premières températures estivales, l'endroit avait littéralement été pris d'assaut. On se souvient notamment que dès le début de l'après-midi, tous les parkings de la région du lac de barrage avaient été complètement occupés. De nombreuses plages étaient également bondées. Dans les villages voisins, la circulation était très dense.

Pire encore, le stationnement sauvage, même devant les barrières et les casernes de pompiers, aurait pu avoir des conséquences catastrophiques en cas de situation d'urgence, car les chemins d'accès pour les secours n'étaient plus garantis, la passerelle avait par ailleurs été vandalisée. Pour ajouter encore au fiasco, après leur passage, des visiteurs ont laissé des montagnes de déchets et d'ordures et tout cela, au milieu d'un parc naturel.

Un chaos qui n'a pas manqué d'indigner les autorités. Près de deux mois plus tard, des conclusions ont-elles été tirées de cet incident? La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (déi Gréng) est revenue en détails sur ce weekend de juin dernier lors d'une question parlementaire posée par Carlo Weber (LSAP).

On y apprend notamment qu'un total de 6.100 kilos, soit plus de six tonnes, de déchets ménagers ont été récoltés à l'issue du weekend. Un travail éreintant mais ô combien nécessaire réalisé par la brigade d’Esch-sur-Sûre de la division des ouvrages d'art de l'Administration des ponts et chaussées. «La mise en décharge de ces déchets a coûté 1.240€», a également précisé la ministre.

Si la police était présente ce week-end là, celle-ci s'est retrouvée fort démunie face à l'affluence monstre. À l'instar du ranger du Parc naturel de la Haute-Sûre, Tom Schmit. Ce dernier n'ayant aucun pouvoir de contrôle, il ne pouvait que se contenter de sensibiliser et d'informer les visiteurs du lac. «Mais je dois honnêtement admettre qu'il m'est impossible de parler à 15.000 personnes en une journée», nous confiait-il lors d'une interview.



24 PV dressés

La ministre, de son côté, a rappelé que la police grand-ducale marque toujours une présence renforcée dans la région du lac de la Haute-Sûre durant la période estivale, lors de journées de grande affluence. Et de préciser que hormis les infractions au code de la route, les policiers luxembourgeois ont dressé 24 procès-verbaux pour diverses infractions aux règlements spécifiques le week-end du 18 et 19 juin dernier.

Comment éviter que de tels débordements se reproduisent à l'avenir? La ministre verte a plusieurs pistes de solutions. «Concernant le stationnement, il est prévu d’installer prochainement un panneau digital près de la route nationale avec indication en temps réel des parkings libres. Ceci permettra de réguler davantage le flux des voitures et d'éviter du trafic superflu dans les villages avoisinants des plages. De plus, l'Office du tourisme Eislék et le Parc naturel de la Haute-Sûre travaillent sur un concept de tourisme spécifique pour les alentours du lac. Une première ébauche de ce concept sera présentée en automne 2022», a-t-elle encore expliqué.

