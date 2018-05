De récents accidents de la route ont fait six blessés à travers le pays, d'après le bulletin de la police.

Six personnes blessées lors d'accidents

Vendredi, vers 17 heures, deux motards sont entrés en collision sur la route entre Oetrange et Bous lors d'une sortie réunissant plusieurs motards. Les équipes de Moutfort et Remich étaient sur place et selon la police, il n'y a pas de blessés graves.

Une demi-heure plus tard, il y a eu un accident dans le Müllerthal entre deux voitures. Les ambulances de Junglinster et d'Echternach et les services de secours de Waldbillig étaient sur place.



Deux autres personnes ont été blessées après un accident entre deux voitures sur la route entre Godbrange et Heffingen. Les équipes de secours et les ambulances de Junglinster sont venues à la rescousse.



Deux autres accidents se sont produits tard dans la soirée, l'un vers 20 heures sur l'A7 entre Mersch et Colmar-Berg et l'autre vers 20h15 à Luxembourg, route d'Eich. Personne n'a été blessé.



