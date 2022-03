Il était au rendez-vous toute la semaine, le soleil va continuer de briller ce dimanche. La rédaction vous propose une sélection de parcs où l'on peut particulièrement bien profiter de ce début de printemps.

Six parcs urbains pour prendre le soleil ce dimanche

Il était au rendez-vous toute la semaine, le soleil va continuer de briller ce dimanche. La rédaction vous propose une sélection de parcs où l'on peut particulièrement bien profiter de ce début de printemps.

Le week-end dernier l'a montré très clairement: en ce début de printemps, les Luxembourgeois veulent profiter de chaque rayon de soleil et se rendent particulièrement volontiers dans l'un des nombreux parcs urbains du pays. La semaine dernière, l'affluence était déjà énorme alors qu'il faisait à peine 13 degrés. Pour ce dimanche, on annonce pas moins de 19 degrés et de nombreuses heures d'ensoleillement. Nous avons sélectionné quelques-uns des plus beaux parcs du Luxembourg pour vous.

1) Parc d'Echternach : une promenade le long de la Sûre

(if) - Le parc historique de la ville d'Echternach mérite une visite, surtout par temps ensoleillé. Le pavillon rococo à deux étages fait partie des points forts de l'ancien jardin du couvent. Le belvédère luxuriant a été construit en 1761 par le maître d'œuvre Paul Mungenast, le fils du bâtisseur de l'abbaye Sigmund Mungenast. Avec le parc, le pavillon fait partie intégrante du site, qui est classé monument historique.

Le parc d'Echternach avec son pavillon rococo caractéristique. Photo: Gerry Huberty

L'escalier monumental mène à l'ancienne salle des fêtes. Elle abrite une exposition sur l'architecture rurale qui explique, à l'aide de films et de nombreuses maquettes, le style architectural de la Grande Région et l'évolution du style de l'abbaye d'Echternach. Une piste de promenade et de vélo longe la Sûre. Les enfants peuvent se défouler sur l'aire de jeux devant le lycée. De la cour des prélats, on accède à l'orangerie. Au bout du parc se trouvent également trois panneaux d'information qui évoquent l'influence de l'abbaye sur les jardins privés, la tradition de la construction navale sur la Sûre et l'histoire des ponts.

2) Pour toutes les générations: le parc de Cessange

Toute la famille y trouve son compte: deux aires de jeux pour les petits, un terrain de beach-volley pour les sportifs, un terrain de pétanque pour les plus habiles, de nombreuses places assises pour ceux qui cherchent à se poser et à se reposer et une grande prairie pour les compagnons à quatre pattes.

La Zéissengerbaach renaturée passe au milieu du parc, deux ponts permettent aux promeneurs de rejoindre l'autre rive à pied. Pour reprendre des forces, il suffit de se rendre non loin de là chez le boulanger ou le boucher local.

3) Une ambiance internationale au cœur de Merl

(str) - L'un des plus beaux lieux de rencontre de la capitale est, les week-ends ensoleillés, le parc de Merl. Et il offre un potentiel d'aventure énorme, en particulier pour les familles avec enfants. Un giga-toboggan, de nombreuses balançoires, des structures d'escalade, des jeux d'eau, des tyroliennes, des tables de ping-pong, de vastes bacs à sable et bien d'autres choses encore font battre le cœur des tout-petits.

À cela s'ajoutent des espaces verts très bien entretenus où l'on peut, depuis un banc, regarder à tout moment des cours collectifs de yoga, des groupes de sport et de fitness et même des écoles de chiens s'entraîner. Le parc est d'ailleurs très convoité par les photographes de mariage.

Le pavillon du parc, avec sa terrasse au bord de l'étang, est également très apprécié, tellement populaire qu'il arrive que les tables se fassent rares l'après-midi. Mais la file d'attente à l'entrée correspond aussi à l'ambiance du lieu.

4) A vélo dans le parc Hesper

(str) - Pour une excursion familiale à vélo depuis la ville, il vaut la peine de longer l'Alzette jusqu'à Hesperange. Après un trajet d'une dizaine de kilomètres, loin du trafic motorisé, la piste cyclable mène directement au parc de Hesperange.

Les vastes prairies du parc sont particulièrement appréciées pour les pique-niques ou tout simplement pour se retrouver en toute convivialité. Un restaurant avec une grande terrasse invite également à la détente. Et autour de l'étang, on peut observer de nombreux oiseaux aquatiques.

Sur la rive ouest de l'Alzette, c'est-à-dire du côté de Fentange, il y a en outre deux terrains de football, un terrain de street basket, une aire de jeux, un pré pour chiens, un skatepark, des espaces publics et, depuis cette semaine, un nouveau parking.

5) Parc Gaalgiebierg à Esch

(GlS) - Même si son nom évoque un passé sombre, le Gaalgiebierg d'Esch est de nos jours une oasis de bien-être absolu. Que ce soit en voiture, à vélo ou à pied via la spectaculaire passerelle, il est très facile d'accéder à ce parc proche de la ville.

L'Escher Galgenberg propose une escapade idyllique à la campagne, surtout par beau temps. Photo: Chris Karaba

Ceux qui ont réussi à atteindre le Gaalgiebierg ne sont pas seulement récompensés par une vue magnifique sur la métropole Minette. Des espaces verts idylliques et de nombreux sentiers de randonnée y attendent également les visiteurs. Que vous préfériez la détente ou le sport, le Gaalgiebierg vaut vraiment le détour ce week-end.

6) Se reposer à l'ombre du château de Berg

(j-ps) - La résidence principale du Grand-Duc de Luxembourg est le château de Berg. Comme il se doit pour un chef d'État couronné, le château se trouve dans un grand parc. Le parc public Colmar-Berg jouxte directement le mur royal. Même si le parc n'est pas très grand, il se distingue tout de même par sa propreté et son entretien. On peut y profiter d'oeuvres d'art et de plusieurs étangs avec des fontaines. Avec un peu de chance, on peut également y observer une tortue d'eau. Les canards sont très confiants. Idéal pour un petit moment de tranquillité.

Selon le service de cartographie en ligne, le parc est peu fréquenté le samedi. Le dimanche est le plus fréquenté. La plus grande affluence de visiteurs a lieu l'après-midi vers 15 heures. Pour les jeunes visiteurs, il y a une aire de jeux et un petit terrain de football. Si le parc est trop petit pour vous, le circuit de randonnée Colmar-Berg offre une alternative de sept kilomètres de distance. Il commence dans le parc Colmar-Berg.

