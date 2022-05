En raison d'une vidéo présumée incitant à la haine, l'opposant aux mesures sanitaires a dû répondre de ses actes devant le tribunal jeudi.

Six mois de prison requis pour Peter Freitag

Steve REMESCH

Le parquet a requis jeudi six mois d'emprisonnement contre Peter Freitag, qui critique les vaccins et les mesures sanitaires. L'exécution de la peine pourrait être suspendue sous conditions. L'une des conditions devrait être de suivre le programme de déradicalisation Respect.lu.

Le Parquet reproche en premier lieu à Peter Freitag d'avoir appelé à la sédition dans une vidéo Facebook. Cela correspond au délit d'incitation à la haine. Très concrètement, il aurait appelé à renverser le gouvernement et à perturber la sécurité publique.

Le contexte est celui des débordements survenus lors d'une manifestation anti-covid le 4 décembre 2021 dans la capitale, au cours de laquelle des participants avaient notamment pris d'assaut des marchés de Noël et tenté de pénétrer dans le Parlement. Cela avait ensuite conduit la police, afin d'éviter de nouveaux débordements lors de la manifestation suivante du 11 décembre, à demander à ses homologues belges des canons à eau en renfort.

Situation de légitime défense et provocation

Peter Freitag avait ensuite publié un commentaire et une vidéo de six minutes et demie sur Facebook le 9 décembre, dans laquelle il mettait en garde contre une «phase stratégique» jusqu'à la démission du gouvernement, si la police utilisait des canons à eau contre les manifestants. On se trouverait alors dans une situation de légitime défense qui justifierait tout ce qui s'ensuit.

La seule présence de canons à eau et de policiers en tenue de protection est une provocation. Si les manifestants, jusque-là pacifiques, ne le sont plus, il n'y aura plus de ville ni de marché de Noël à protéger à l'avenir.

Devant la chambre pénale, Peter Freitag a souligné que le fait que le Parquet considère ce dernier avertissement comme étant une menace d'attentat était une réinterprétation arbitraire et malveillante de ses propos. Il n'a jamais appelé à la violence. Selon lui, il s'agit de toute façon d'un procès purement politique.

«Jeter de l'huile sur le feu»

Ses déclarations visaient en fait à désamorcer la situation. Il aurait demandé aux manifestants de laisser la police et le gouvernement porter le premier coup. Tout le reste n'était qu'une modélisation des scénarios possibles, selon Peter Freitag. Le représentant du ministère public a déclaré à ce sujet que le prévenu avait probablement plutôt jeté de l'huile sur le feu.

Peter Freitag est également accusé d'avoir rabaissé la dignité du Premier ministre Xavier Bettel, de la police et du gouvernement. Il avait ainsi qualifié le chef du gouvernement de «Bëtschel», la police de «bande d'abrutis» et le gouvernement de dictatorial et antidémocratique. Peter Freitag a déclaré à ce sujet que le respect n'était pas une voie à sens unique. Celui qui ne lui témoigne pas le respect qu'il mérite ne doit pas s'attendre à en recevoir de sa part, a-t-il déclaré. Le jugement de la 18e chambre pénale sera rendu le 16 juin.

