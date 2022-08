La rédaction a fait du Vëlosummer sa recommandation loisirs pour ce week-end.

Luxembourg 6 min.

Les loisirs conseillés par la rédaction

Six itinéraires du Vëlosummer qui invitent à la flânerie

Steve REMESCH La rédaction a fait du Vëlosummer sa recommandation loisirs pour ce week-end.

Plus d'un cycliste amateur l'a certainement déjà attendu avec impatience : des routes fermées à la circulation motorisée qui invitent à flâner en toute sécurité sur deux roues dans la nature. Ce week-end apporte justement un des plus beaux points culminants de l'action Vëlosummer.

1. Découvrir le coin le plus touristique du Luxembourg

Ce week-end, le «Regioun Mëllerdall Tour» est certainement le plus prometteur, car il contient quelques-uns des ingrédients qui font venir au Luxembourg des touristes de pays parfois très lointains: la vallée de l'Ernz noire, le Schiessentümpel, la source de Kallektuff, la vieille ville pittoresque d'Echternach ou encore le lac de cette ville.

Infos pratiques Regioun Mëllerdall-Tour sur VisitLuxembourg.com Distance: 46,85 km Durée: 3 heures, 35 minutes Difficulté moyenne

Et surtout, il est vrai que les cyclistes doivent se battre pour trouver leur place entre les voitures, les camions et les motos, du moins dans la partie hautement touristique du Müllerthal, 361 jours par an. Ce week-end et celui du 20 et 21 août, cette route au moins sera réservée aux cyclistes et aux piétons.

Le point de départ est à Junglinster. Mais il est bien sûr aussi possible d'y accéder par la PC2 depuis Luxembourg-Ville ou la PC3 depuis Diekirch ou Wasserbillig.

2. Droben au nord

Ce week-end et le suivant, le parcours VëloViaNorden entre Ulflingen et Wilwerwiltz sera un peu plus court. Outre la vue panoramique sur les crêtes de l'Ösling, il offre un aperçu des paysages autrement époustouflants de la vallée de la Clerve et de Wiltz.

Infos pratiques VëloViaNorden sur VisitLuxembourg.com Distance: 35,98 km Durée: 2 heures, 50 minutes Difficulté moyenne

Un petit conseil: si vous partez d'Ulflingen, montez d'abord jusqu'au lac Wämpersee, où vous ne ferez ensuite que descendre sur près de 30 kilomètres. Le lac offre en outre un cadre parfait pour une baignade rafraîchissante ou un pique-nique décontracté. À Clervaux, des terrasses ombragées invitent à la détente et il y a aussi l'exposition de photos Family of Men à découvrir.

3. La piste cyclable Jangeli

Outre les itinéraires fermés au trafic individuel motorisé sur des créneaux de dates bien précises d'un ou deux week-ends, il existe également quatre circuits réservés en permanence au tourisme doux pour les cyclistes et les piétons, du 30 juillet au 28 août.

Infos pratiques Mam Jangeli bäi d'Kätti sur VisitLuxembourg.com Distance: 23,95 km Durée: 2 heures Difficulté moyenne

Le circuit «Mam Jangeli bäi d'Kätti», dont le point de départ est Remich, traverse également Ellange-Gare, Bürmeringen, Remerschen, Wintrange, Schwebsingen et Bech-Kleinmacher. De Remich à Ellange-Gare, une piste cyclable ombragée et sinueuse emprunte l'ancien tracé de la voie étroite de la Jangelisbunn. En chemin, un détour par Mondorf-les-Bains s'impose, tout comme les étangs de dragage de Remerschen. Sinon, les vignobles avec vue panoramique ou la Fondation Valentiny, qui devrait intéresser les amateurs d'art.

4. A travers forêt et campagne

Le Syr-Uelzechtdall Tour est plus exigeant d’un point de vue sportif. Il relie l'espace urbain aux régions rurales. Au départ de la capitale, ce tour mène à travers la vallée ombragée de l'Alzette jusqu'à Hesperange, puis à travers forêts et champs jusqu'à Syren, en montée raide jusqu'à Contern, Sandweiler, Schrassig, Schüttrigen, puis retour en ville via Niederanven, Ernster, Senningerberg et Kirchberg.

Infos pratiques Tour Syr-Uelzechtdall sur VisitLuxembourg.com Distance: 60,96 km Durée : 6 heures, 14 minutes Difficile

Parmi les points forts, l'organisateur cite un trajet avec l'ascenseur panoramique de Pfaffenthal, qui a été fixé comme point de départ et d'arrivée, et le funiculaire de Kirchberg.

Vëlosummer ou pas, ce parcours est très apprécié des cyclistes tout au long de l'année. Mais maintenant, il se présente avec des routes fermées à la circulation automobile.

5. Passer devant des parcs et des zones commerciales en famille

Comme son nom l'indique, le Family-Tour au sud - un circuit plus court sans montée notable - s'adresse tout particulièrement aux familles. Il y a deux points de départ, à la gare de Dudelange et à celle de Bettembourg. À Bettembourg, il est possible de faire un détour par les deux parcs communaux et le parc des contes. A Dudelange, c'est le parc Léh qui attire les visiteurs.

Infos pratiques Family-Tour au sud sur VisitLuxembourg.com Distance: 14,47 km Durée: 1 heure Facile

Les deux zones industrielles Wolser West et Ost entre Dudelange et Bettembourg, qu'une longue partie du tour traverse, sont certainement moins passionnantes. Pour ceux qui souhaitent tout de même découvrir les côtés plus agréables de la région de Minet, les pistes cyclables 6 et 10, qui sont directement reliées au Family-Tour, sont à envisager.

Un aperçu de ce qui attend les cyclistes est disponible sur Velospisten.lu, de sorte que rien ne s'oppose à un aménagement à l'initiative des cyclistes. Mais, attention: si vous prévoyez un retour en train, vous devez absolument vous informer au préalable sur les chantiers d'été et de week-end des CFL.

6. De la ville à la nature

Les pistes cyclables presque neuves dans le quartier de la gare et sous le pont Adolphe ainsi que le parc de la ville haute et la piste cyclable le long de l'Alzette entre Hesperange et la ville font le charme du City-Tour. Pour ceux qui découvrent le vélo en ville, le parcours offre une liaison intéressante entre la gare centrale, où se trouve le point de départ, et la Cloche d'Or et la zone de loisirs de Kockelscheuer.

Infos pratiques City-Tour sur VisitLuxembourg.com Distance: 22,64 km Durée: 2 heures, 53 minutes Facile

Entre Gasperich et la Cloche d'Or, il vaut d'ailleurs la peine de faire un détour par le nouveau quartier résidentiel. Il existe en effet un sentier piétonnier et cyclable très agréable qui mène de l'asile pour animaux au nouveau château d'eau. Si ce chemin est encore secret, c'est sans doute parce qu'il attend toujours son inauguration officielle et festive depuis son achèvement il y a plus d'un an.

A Kockelscheuer aussi, il vaut la peine de faire un tour supplémentaire - autour des étangs et aussi vers la Maison de la Nature au Kräizhaff et ses jardins pédagogiques. En outre, le parc Hesperinger est pour de nombreuses personnes un choix d'excursion pendant les mois d'été.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.