Six événements pour passer un bon week-end

La rédaction locale a sélectionné des événements pour passer un bon week-end. Certains ont un rapport avec Noël, mais pas tous.

La période de Noël a commencé. Beaucoup comptent les jours jusqu'à la veille de Noël. Mais avant l'arrivée de l'enfant Jésus, un autre porteur de cadeaux se rendra auprès des enfants : saint Nicolas. Ce week-end, ils auront droit à de nombreuses activités.

La rédaction locale du Luxemburger Wort a sélectionné quelques événements qui auront lieu ce week-end - avec ou sans l'esprit de Noël.

1) Le week-end du Kleesecher

(j-ps) - La fête à son nom n'est que mardi prochain, mais saint Nicolas a déjà beaucoup de projets pour ce week-end. Il se rendra dans de nombreuses communes pour remettre aux enfants un traditionnel Tiitchen.

Dimanche, entre 14h et 19 h, saint Nicolas se rendra dans la capitale. Parallèlement, il arrivera également vers 14 h à Diekirch pour gâter les enfants de la ville. À Esch/Alzette, il visitera le marché de Noël et à Wiltz, le marché de la Saint-Nicolas. Lors de ces visites, il sera accompagné du père Fouettard ou d'un âne.

Le Kleeserchersdag 2022 sera fêté dans tout le pays. Photo: Lex Kleren/LW-Archiv

2) Marché de Noël pour enfants

(dat) - Dans la capitale, il n'y a pas que les traditionnels marchés de Noël. Depuis 2021, la ville de Luxembourg propose également une ambiance de Noël pour les enfants. Depuis le 1er décembre et jusqu'au 23 décembre, des ateliers, des représentations théâtrales et des lectures sont organisés dans la cour de l'ancien Athénée (rue Notre-Dame) lors des "Winter Kids".

Le dimanche, un atelier de fabrication de jouets est par exemple au programme; tout comme, entre autres, un théâtre de marionnettes. Le programme complet est disponible sur site Internet de la Ville de Luxembourg.

3) Vignobles en bleu, rouge et jaune

Grâce à des effets de lumière époustouflants, les vignobles constituent un pôle d'attraction particulier. Photo: Guy Jallay

(vb) - Ce samedi, le paysage mosellan entre Ahn et Wormeldange s'illuminera de couleurs magiques. À la tombée de la nuit, les visiteurs pourront découvrir les vignobles d'une manière toute particulière sur un circuit de cinq kilomètres grâce au spectacle lumineux «Wine Lights Enjoy».

Des viticulteurs, des associations et des food trucks proposeront des vins et des spécialités de la région sur près de 30 stands. L'entrée coûte 20 euros pour les adultes et les jeunes sans dégustation de vin, et 45 euros avec dégustation de vin. Gratuit pour les enfants. Billets sur Visitmoselle.lu

4) Marché de l'Avent dans la plus petite localité du pays

Ce samedi, le marché de l'Avent aura à nouveau lieu à Rindschleiden. Cette photo date de 2017. Photo: Guy Jallay/LW-Archives

(SH) - À Rindschleiden , l'ambiance est plutôt calme la plupart des jours. Après tout, la plus petite localité du pays est classée en zone verte. Ce samedi, il en sera autrement. Dans ce village du nord du pays, tout sera à nouveau placé sous le signe du "Randschelter Adventsmaart".

À partir de 16h, les visiteurs seront accueillis sur le marché. L'ambiance musicale sera assurée par les fanfares de Grosbous et Wahl, ainsi que par Claude Geisen. A 19h, un concert de Noël sera donné par le Männerchouer Atertdaul dans l'église.

La commune elle-même restera fermée à la circulation le samedi. Des parkings d'accueil dans les villages environnants ainsi qu'un service de navettes en bus seront toutefois à la disposition des visiteurs.

5) Le plus ancien marché de Noël du Luxembourg à Differdange

(fjä) - La 45e édition du "Déifferdenger Chrëschtmoart" est lancée depuis vendredi soir. Jusqu'au 22 décembre, la place du marché sera le théâtre de l'animation de Noël avec 30 stands et une patinoire. Le soir, des concerts créent une ambiance de Noël féerique.

Noël à Differdange : le marché de Noël est ouvert jusqu'au 22 décembre inclus. Photo: Claude Piscitelli

Le Chrëschtmoart de Differdange est le plus ancien du Grand-Duché. Des repas consistants sont servis dans les baraques, tandis que les stands proposent des articles de décoration et de l'artisanat. Le samedi 3 décembre aura lieu le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas, au cours duquel les enfants sages qui ne sont pas encore scolarisés pourront récupérer un sac de friandises.

6) Hidden Sessions : spectacle de musique et de lumière à Schifflange

(fjä) - Le festival se compose de musique, d'installations artistiques, sonores et lumineuses et d'ateliers. L'accent est mis sur des artistes passionnés aux styles musicaux variés, tandis que des installations artistiques de différentes associations communales font briller des lieux inhabituels et peu connus.

Les dernières Hidden Sessions de l'année se dérouleront ce week-end à Schifflange sous le slogan «Marché D(h)ivers». Un cracheur de feu sera notamment de la partie et fera danser ses bâtons du diable au rythme de la musique. Plusieurs DJs feront oublier aux visiteurs le froid de l'hiver. Le dimanche, après la visite du Kleeschen, il y aura des concerts, un spectacle de lumière et une performance de mapping projetée sur le mur de l'église. Le spectacle sera réalisé par des artistes luxembourgeois.

Quand : Samedi 3 décembre à partir de 18h; dimanche à partir de 16h30.

Où : cour intérieure de la galerie d'art "Schëfflenger Konschthaus ASBL", derrière l'église au centre de Schifflange.





