Six communes reçoivent l'European Energy Award Gold

Congratulations to our newly 48 (re)awarded #EuropeanEnergyAwardGold local authorities! Get to know them here: https://t.co/WXkrXcxgNO

For example #Ell (LU), @villederenens (CH) or #SchwäbischHall (DE)#e5gemeinden; @citeenergie_ch @cittaenergia_ch @energiestadt_ch #klimapakt pic.twitter.com/q4YrounPhL