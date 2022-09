Si ces six spécialistes du cœur quittent bel et bien leur poste, l'hôpital d'Ettelbruck perdra deux tiers des médecins de son service de cardiologie.

Six cardiologues sont sur le départ au CHDN

Laura BANNIER Si ces six spécialistes du cœur quittent bel et bien leur poste, l'hôpital d'Ettelbruck perdra deux tiers des médecins de son service de cardiologie.

Les difficultés semblent s'enchaîner pour le Centre hospitalier du Nord (CHDN). Après avoir dû fermer sa maternité temporairement, faute de pédiatres, l'hôpital situé à Ettelbruck risque désormais de faire face à d'importantes difficultés au sein de son service de cardiologie. C'est ce que révèle le directeur général de l'établissement, Paul Wirtgen, dans une interview accordée à nos confrères de RTL.

En début de semaine, six cardiologues auraient communiqué à la direction de l'hôpital leur intention de résilier leur agrément à partir de l'année prochaine. Si Paul Wirtgen a tenu à rassurer en soulignant que le service serait maintenu, ce dernier sera logiquement en proie à des difficultés. Comptant au total neuf médecins spécialistes du cœur, ces départs pèseraient ainsi pour deux tiers de l'effectif.

Tout n'est pas perdu, cependant, du point de vue du directeur de l'établissement de santé, qui espère pouvoir reprendre les discussions avec les six docteurs sur le départ. Des échanges ont déjà eu lieu entre les médecins et la direction, mais n'ont, pour le moment, abouti à aucun accord sur le thème du paiement des gardes et astreintes à l'hôpital. Une décision à ce sujet devrait intervenir à l'automne, selon Paul Wirtgen.

Un recrutement compliqué

Cette problématique prend ses racines dans le plan hospitalier, où aucune disposition n'est inscrite à propos de l'indemnisation des spécialistes de garde. Si le directeur souligne que les soutiens de cette mesure ne manquent pas, aucune solution n'a encore pu être mise en place.

De quoi compliquer, assurément, le recrutement de nouveaux médecins. Si le départ de ces six cardiologues se confirme, le Centre hospitalier du Nord devra partir à la recherche de nouveaux docteurs, une tâche qui s'annonce compliquée.

La situation n'a pas manqué d'alerter les députés DP Carole Harmann et Gilles Baum. Les deux élus ont adressé une question parlementaire aux ministres de la Santé et de la Sécurité sociale, ou ils alertent sur la confirmation de la «démission de six cardiologues pour la nouvelle année» par la direction de l'établissement.

Les deux députés détaillent leurs inquiétudes au fil de plusieurs questions, notamment sur l'impact de ces démissions sur le fonctionnement du service, notamment en termes de délais d'attente et de reports, voire annulations, des rendez-vous. Les parlementaires se questionnent par ailleurs sur d'éventuelles démissions futures dans d'autres services du CHDN, voire d'autres établissements hospitaliers du pays confrontés aux mêmes problématiques.

