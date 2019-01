Un cambrioleur est entré par effraction dans une maison le soir du Nouvel An à Ellange. Mais il n'avait pas calculé la réaction du propriétaire des lieux et de ses amis...

Six amis ligotent le cambrioleur

Nous sommes le 31 décembre 2018, peu après 23h30. Au Luxembourg, on fête partout le Nouvel An. Y compris à Elvange, dans le sud-est du pays. Comme chaque année, un groupe d'amis s'est retrouvé. L'ambiance est bonne, tous se connaissent depuis leur enfance.



Le repas du réveillon est à la hauteur et on se prépare à trinquer ensemble pour la nouvelle année. Soudain, le téléphone de David Bollendorff, l'un des invités, sonne. La soirée prend une autre tournure.

A l'autre bout du fil: son voisin. Il a un message alarmant: un cambrioleur serait en train de tenter de pénétrer dans la maison de David qui vit tout près d'Elvange, à Ellange. La compagne du voisin revient d'une promenade avec son chien et a entendu des bruits près de la maison et vu une ombre dans le jardin.

«Il arrive!»

David saute de la chaise, se précipite dans sa voiture et fonce chez lui. Il n'est pas seul. Cinq amis l'accompagnent. Les deux véhicules ne tardent pas à parvenir à destination.



Une fois sur place, le groupe gare les voitures et se dirige vers la maison. Pendant que certains passent par le jardin, David et un copain s'approchent par l'avant. Le jeune homme de 36 ans est sur le point d'entrer dans sa maison par le garage lorsque quelqu'un crie : «Il arrive!»



Alors tout s'enchaîne très vite. Du jardin derrière la maison jaillit une silhouette sombre. Elle court vers la rue devant la maison. Quelques pas et David parvient à rattraper l'homme pour le faire tomber. Il chute dans une prairie de l'autre côté de la rue.

Son évasion s'achève brutalement. L'homme est encerclé. Les amis le retiennent. L'un retire sa ceinture de son pantalon et l'attache aux jambes. Un autre appelle la police.



Les policiers sont stupéfaits lorsqu'ils déboulent sur place et voient le cambrioleur ligoté. Celui-ci, un homme d'une trentaine d'années, montre peu de résistance, s'excuse à plusieurs reprises en français et explique qu'il avait faim. Les policiers arrêtent le ressortissant roumain. L'enquête commence dans la maison.



Comme le voisin l'avait observé, le cambrioleur a pénétré dans la propriété par le jardin. Il avait garé sa voiture à quelques mètres de là, près d'une ferme.



À l'arrière de la maison, il avait probablement d'abord essayé d'ouvrir une fenêtre de la véranda. Mais comme il n'a apparemment pas réussi, il a cassé la vitre. Heureuse coïncidence pour lui, le système d'alarme est resté silencieux



A l'intérieur, il a fouillé le rez-de-chaussée. Dans le salon, il a vidé l'armoire avec les alcools, dans la cuisine, il a vidé le réfrigérateur et démonté la machine à café.



Il a notamment trouvé un appareil photo, un disque dur externe, des pièces de monnaie et les a mis dans un sac poubelle. La police a ensuite découvert le sac au fond du jardin.



Heureusement pour les habitants, l'auteur s'est limité à la recherche de biens à voler, et il n'a manifestement rien détruit dans la maison. Néanmoins, l'incident laisse des traces.



«Votre maison n'est plus comme un chez vous», résume Tania Scharpantgen, la compagne de David. Un étranger a marché partout, a tout touché.



Heureusement, l'agresseur n'a pas atteint l'étage, la chambre à coucher et la chambre du fils, encore petit. Tania a déjà nettoyé à fond le rez-de-chaussée une fois. Elle le refera. Peut-être encore plusieurs fois.

Colère mais aussi gratitude



On ressent l'impuissance qu'une telle atteinte à la vie privée provoque chez les personnes concernées. Ils se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment, comment ils auraient pu empêcher l'effraction. On sent aussi la rage. La rage de savoir que quelqu'un peut entrer, sans scrupules, dans la maison d'une jeune famille.

L'incident occupera sans doute Tania et David pendant longtemps encore. Ils sont combatifs et ne veulent pas ce cantonner chez eux : «C'est et ça restera notre maison, on ne va pas s'enfermer ici maintenant», souligne le cheminot de 36 ans.



Les jeunes parents veulent essayer de voir le côté positif de l'histoire. Ils sont reconnaissants d'avoir pu attraper l'auteur du crime et d'avoir encore leurs effets personnels. Mais surtout, ils sont reconnaissants d'avoir des voisins et des amis sur lesquels ils peuvent compter en cas d'urgence.

Gilles Siebenaler - traduction: Maurice Fick