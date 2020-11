Xavier Bettel n'a guère laissé d'espoir pour un possible maintien du pays dans les conditions sanitaires actuelles. Tout est prêt pour qu'en début de semaine prochaine puisse être notamment actée la fermeture des cafés, restaurants, théâtres et cinémas du pays.

Luxembourg 3 min.

«Si nous ne voyons pas de tendance à la baisse...»

Patrick JACQUEMOT Xavier Bettel n'a guère laissé d'espoir pour un possible maintien du pays dans les conditions sanitaires actuelles. Tout est prêt pour qu'en début de semaine prochaine puisse être notamment actée la fermeture des cafés, restaurants, théâtres et cinémas du pays.

Il n'y a plus guère d’illusions à avoir. Lundi 23 septembre, il y a de fortes probabilités que la conférence des présidents à la Chambre soit l'occasion pour le gouvernement de proposer aux députés de voter de nouvelles restrictions sanitaires. Car descendre en dessous des 500 nouveaux cas quotidiens d'infection covid parait un objectif guère envisageable en si peu de temps. Et Xavier Bettel, ce vendredi après-midi à l'issue du conseil de gouvernement, de pronostiquer déjà : «Une forte baisse n'est pas attendue».

Les derniers chiffres en sa possession le disent encore. Ce vendredi soir, la direction de la Santé devrait ainsi confirmer 519 dépistages positifs supplémentaires ces dernières 24 heures (sur 11.782 tests analysés). Encore trop. Alors, même si le Premier ministre répète à l'envi qu'il se laisse «jusqu'à lundi pour réagir» face à la situation sanitaire, le voilà qui met en garde : «Si nous ne nous décidons pas maintenant et que les choses tournent mal, ce n'est pas un confinement partiel de trois semaines qui nous attendrait, mais de bien plus...» La messe semble donc dite.

Les nouvelles suggestions évoquées en conférence de presse, mardi dernier, ont suivi leur cours. Conseil d'Etat, commissions parlementaires : les voilà prêtes à être soumises à un vote éventuel. Mardi prochain certainement, pour une application dans la foulée. A partir de là, restaurants, cafés, salles de cinéma ou lieux de théâtre n'auront plus qu'à baisser le rideau. La pratique sportive sera limitée, et la compétition uniquement réservée aux professionnels. Mais aussi, pour les particuliers, plus question de recevoir au-delà de deux invités à la maison. Contre quatre jusqu'à présent.

Des mesures que le gouvernement envisage pour trois semaines. Histoire de donner l'espoir de passer des fêtes de Noël dans une quasi-normalité... D'ici là, si chacun applique bien les recommandations les chiffres de l'infection pourraient baisser. Et pas seulement «se stabiliser à un niveau élevé». D'ici là aussi, le Premier ministre espère que les premiers vaccins seront arrivés. Plus tôt que ne l'avait prévu la ministre de la Santé, mais qui s'en plaindra.

«Un autre confinement ne peut être que l'ultime option» Les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du covid-19 votées ce mercredi à la Chambre, la recherche des contacts et le vaccin attendu par tous, le directeur de la Santé, le Dr. Jean-Claude Schmit, fait le point.

Aux dires de Xavier Bettel, d'ici mi-décembre, le Luxembourg pourrait être destinataire de 45.000 doses via la Commission européenne qui gère la commande de sérum pour l'ensemble des Etats. Le comité d'éthique a été chargé de déterminer quel sujet serait admis pour recevoir les premières injections; il rendra prochainement un avis.

«Mais il s'agira d'un vaccin nécessitant deux injections», prévient le chef du gouvernement qui rappelle qu'il n'optera pas pour une campagne de vaccination obligatoire. «Les gens ne seront vaccinés que s'ils ont confiance.»

Alors oui, voilà sans doute le Grand-Duché à la veille de «trois semaines de privations et de fermeture de divers secteurs». Un autre cran encore dans cette gestion de crise du covid-19 qui dure depuis mars 2020. Mais un cran toujours en deçà des Etats voisins qui ont choisi, eux, un confinement plus restrictif encore.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.