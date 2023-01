À quoi servent les pétitions? «À rien!», répondront certains. «À beaucoup de choses!», estime en revanche la présidente de la commission des pétitions, Nancy Arendt (CSV).

Nancy Arendt

«Si, les pétitions font toujours avancer les choses»

La question de l'utilité et surtout de l'influence des pétitions est légitime. Celle qui demandait un jour de congé le jour de son propre anniversaire a tout de même recueilli 1.655 soutiens. Cela n'a pourtant pas suffi pour une audience publique. Pour cela, il aurait fallu 4.500 signatures.

Un débat sur des allocations parentales aura bien lieu La pétition réclamant une compensation si les parents décident de ne pas recourir à la garde gratuite des enfants a recueilli suffisamment de signatures pour qu'un débat soit organisé à la Chambre.

Nancy Arendt, la présidente de la commission des pétitions, rit de cet exemple et admet qu'elle est loin d'être enthousiasmée par toutes les idées. «Ce n'est pas notre rôle, pas plus que de juger si, au final, quelque chose en sortira ou non. Nous considérons chaque demande d'un point de vue neutre», explique-t-elle.

Il y a bien sûr des directives: la demande ne doit être ni discriminatoire ni raciste, et elle doit avoir un intérêt national. Elle ne doit pas non plus contenir de fausse allégation. «Si toutes les conditions sont remplies, nous devons autoriser la pétition, peu importe si elle nous plaît.»

Le reflet des préoccupations des citoyens

Le fait que les pétitions - la politicienne du CSV parle du «pouls du peuple» - soient parfois tournées en ridicule l'agace: «Quand on regarde toute la gamme des pétitions et surtout celles qui reçoivent le soutien nécessaire, on voit que le bon sens fonctionne encore au Luxembourg», dit-elle avec soulagement. En fin de compte, les pétitions sont le reflet des préoccupations des citoyens.

«Le cancer nous touche tous d’une certaine façon» Ouverte le 10 février, clôturée avec succès le 5 mai avec 5.056 signatures, la pétition de Julia Dauphinee pour un meilleur service d’oncologie pédiatrique a été débattue à la Chambre il y a quelques jours.

«Parfois, on peut même parler d'un appel à l'aide. Il s'agit parfois de sujets très dramatiques». Nancy Arendt évoque cas d’une mère d'un enfant atteint d'un cancer. «Le débat a révélé que le Luxembourg ne répondait pas aux normes internationales, qu'il n'y avait qu'un lit d'hôpital pour les enfants atteints et seulement deux médecins, dont l'un est payé par la Fondation Cancer. Sans cette pétition, nous ne l'aurions jamais su. Mais ainsi, la ministre de la Santé a été contrainte d'agir».

La volonté politique comme condition préalable

Mais en fin de compte, la commission des pétitions n'est pas responsable du résultat. «Nous donnons aux citoyens une plate-forme pour leurs revendications. Si la pétition atteint le nombre de signatures requis, un débat est organisé. Que quelque chose en ressorte ou non, cela ne relève pas de notre responsabilité. Si le gouvernement le souhaite, un processus politique est lancé», explique-t-elle.

Même si tout n'est pas appliqué à la lettre, sans cela il ne se passerait jamais rien.

Les questions de santé figurent en tête de la liste des contenus qui ont été mis en avant l'année dernière. L'accent a également été mis à plusieurs reprises sur les enfants, par exemple lors de la demande d'extension du congé parental. En 2022, de nombreuses pétitions auraient en outre été liées à des soucis financiers. La présidente de la commission avoue que certains sujets la touchent beaucoup. «Ces personnes se battent pour quelque chose auquel elles sont confrontées tous les jours. C'est notre devoir de politiciens de les écouter.»

«Même si tout n'est peut-être pas appliqué à la lettre après une consultation, il ne se passe jamais rien du tout», souligne Nancy Arendt, présidente de la commission des pétitions. Photo: Anouk Antony

Selon elle, l'audition de la pétition «Révision du droit pénal en matière sexuelle au Luxembourg» en mai a permis de lever le tabou sur le sujet. «On en a enfin vraiment parlé», estime Nancy Arendt. Depuis, la peine avec sursis a fait l'objet de nombreuses discussions. Il a également été décidé de créer un point de contact central pour les victimes d'abus sexuels.

Nous avons déjà eu beaucoup de pétitions qui ont abouti, même si cela n'a pas été visible dès le lendemain.

«Des discussions aussi importantes ont lieu grâce aux pétitions», souligne-t-elle, parlant d'un «canal extrêmement important». «Les pétitions font pression. Un débat public n'est jamais sans conséquences, ne serait-ce que pour attirer l'attention sur quelque chose dont nous n'étions absolument pas conscients et qui, par conséquent, fait bouger les choses.»

Admettre les opinions des sceptiques sur la vaccination

Il faut aussi s'occuper des «idées farfelues». On ne peut que secouer la tête sur certaines propositions. C'était souvent le cas pendant la pandémie, rapporte la politicienne. Dans une certaine mesure, elle peut comprendre dans ce contexte que l'utilité des pétitions et des auditions ait été remise en question.

«L'obligation vaccinale n'est pas à l'ordre du jour» En mars 2022, une pétition contre la vaccination obligatoire des personnes âgées de 50 ans et plus avait recueilli plus de 4 500 signatures.

«Il est néanmoins important d'écouter les personnes qui ne sont pas d'accord, comme un Luc Montagnier, et de faire face aux critiques. Il valait mieux expliquer les avantages de la vaccination et le sens des restrictions», observe Nancy Arendt en guise de conclusion à ces débats. Dans des dossiers aussi délicats, il est prévisible que des mesures ne soient pas annulées sur la base d'une pétition.

Mais il ne faut pas pour autant remettre en question le système en lui-même. «Nous avons déjà eu beaucoup de pétitions qui ont abouti, même si cela n'a pas été visible dès le lendemain. Cela tient au processus politique. Le Luxembourg a par exemple joué un rôle de pionnier en matière d'interdiction du transport d'animaux, un an après la pétition», rappelle-t-elle.

Des effets positifs notables

Lors de l'audition sur la pétition «Non à la réforme de la formation des éducateurs», il s'est avéré que le ministre de l'Éducation n'avait pas eu un seul entretien avec les associations d'éducateurs en amont. «Le dialogue s'est ensuite instauré et un accord a même pu être trouvé. Sans la pression exercée sur le ministre par la pétition, cela ne serait pas arrivé», assure Nancy Arendt.

Parfois, les ministres font même volte-face avant l'audition. C'est ce qui s'est passé avec la pétition contre la privatisation de l'enseignement. Le projet de loi a été retiré peu avant le débat. Il en a été de même pour la réforme du service Adapto.

Si les pétitionnaires parviennent à recueillir au moins 4.500 signatures, une audience publique est organisée au cours de laquelle ils peuvent expliquer plus en détail leur demande. Photo: Chris Karaba

Une discussion a particulièrement ému la présidente de la commission: «La pétition qui demandait deux jours de dispense de travail pour les femmes pendant leurs règles a fait l'objet de controverses et même de moqueries. Pour les deux pétitionnaires, il s'agissait avant tout de compréhension et de respect. Après tout, plus de 70% des femmes souffrent pendant leurs règles». Cette audition a également eu des effets positifs. Il a ainsi été décidé d'installer des distributeurs de produits d'hygiène gratuits dans les écoles et de lancer une campagne de sensibilisation dans le monde du travail.

Les produits d'hygiène féminine bientôt remboursés? Plusieurs nouvelles pétitions sont désormais ouvertes aux signatures. L'une demande l'interdiction des réseaux sociaux avant 16 ans tandis qu'une autre réclame un jour de congé lors de son anniversaire. Petit tour d'horizon.

«Même si tout n'est pas appliqué à la lettre, sans cela il ne se passerait jamais rien», affirme-t-elle. C'est également le cas de la pétition qui a recueilli le plus de signatures à ce jour: 18.645 personnes étaient favorables à «E Referendum iwwert ons Verfassungsreform». «Cela n'a pas eu lieu, mais une campagne d'information a été lancée en trois langues afin d'expliquer à chaque foyer les principaux points de la Constitution et les changements prévus.»

Le vrai visage derrière des portes closes

En coulisses, Nancy Arendt plaide pour que la discussion finale, au cours de laquelle les conclusions d’une évaluation de pétition sont tirées, soit également publique, afin d'éviter «que le pétitionnaire soit d'abord approuvé, puis qu'un autre visage soit montré derrière des portes closes. Pour moi, cela apporterait une plus grande honnêteté au débat».

Plus les élections approchent, moins les résultats de ces auditions sont probables et plus elles deviennent politiques.

Elle cite en exemple la pétition qui demandait un soutien pour les parents dont les enfants n'allaient pas en maison relais. «Pendant le débat, on s'est demandé combien d'enfants mangeaient à la maison et combien cela coûtait aux parents, afin de pouvoir faire une comparaison. Plus tard, lorsque les conclusions ont été tirées 'à huis clos', la volonté de faire le calcul a finalement fait défaut».

«Frontaliers ou non, tout le monde doit la signer !» Originaire de Metz, Valentin Pernot réside à Bertrange. La galère des transports l'a conduit à déposer une pétition auprès de l'Assemblée nationale.

Une pétition similaire demandant une compensation, qui expire dans quelques jours, atteindra selon toute vraisemblance le quorum. La présidente de la commission craint qu'elle ne se heurte à nouveau à la volonté politique. «Plus les élections approchent, moins les résultats de ces auditions sont probables et plus elles deviennent politiques», suppose-t-elle. Après tout, les pétitions soulèvent souvent des idées qui ne vont pas dans le sens de la majorité.

La mise en œuvre des pétitions est évaluée

Après un certain temps, la commission compétente soumet d'ailleurs les pétitions retenues à une analyse. «Nous vérifions si les promesses des ministres ont été tenues, si ce n'est pas le cas, nous creusons la question. Mais encore une fois, on ne peut pas s'attendre à ce que cela soit réglé du jour au lendemain, surtout si cela nécessite un processus législatif. Cela peut alors prendre deux ou trois ans». Quel bilan tire-t-elle à cet égard? «Un bilan extrêmement positif. Presque tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent a été mis en œuvre. Cela ne disparaît donc pas quelque part dans un tiroir», conclut Nancy Arendt.

