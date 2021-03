Xavier Bettel maintient toute sa confiance dans le choix et les commandes de vaccins passées par l'Union européenne. Compris si celle-ci retenait le vaccin russe, chinois ou autres.

«Si le vaccin fonctionne, qu'importe le nom»

Lent, chaotique, insuffisant le ravitaillement en vaccin anti-covid du Luxembourg? En tout cas, pour le Premier ministre une chose est certaine : «Sans la commande de l'Union européenne, je ne garantis pas que l'on aurait pu disposer d'autant de doses que celles reçues aujourd'hui». Vendredi en conférence de presse, Xavier Bettel a ainsi réaffirmé sa confiance (et sa reconnaissance) aux instances de l'UE en charge de trouver auprès des laboratoires les doses attendues.

Pour l'heure, un peu plus de 44.000 doses ont déjà pu être administrées au Grand-Duché. Et cela près de dix semaines après les premières injections. Certes, tout ne va pas aussi vite qu'espéré mais le gouvernement mesure combien la petite taille du pays aurait été un handicap dans la course aux vaccins.

La ministre de la Santé Paulette Lenert et Xavier Bettel se souviennent encore des difficultés rencontrées quand, il y a quelques mois, le pays tentait de s'approvisionner en masques protecteurs. Vingt-sept millions allaient être distribués au printemps, mais c'était alors un combat sans foi, ni loi. «Quand cette bataille des masques avait lieu, au début de la pandémie, certains Etats achetaient les masques sur le tarmac des aéroports juste avant qu'ils ne s'envolent pour un autre Etat.»

Par ailleurs, en passant via l'Union, pour commander les doses protectrices pour l'ensemble de ses résidents, le Luxembourg a pu bénéficier d'un meilleur tarif. L'achat groupé à l'échelle de l'ensemble des Etats membres faisant baisser la facture finale.

Aujourd'hui, le Luxembourg entend encore s'appuyer sur les instances européennes. Que ce soit dans la suite des commandes ou dans la détermination, par l'Agence des médicaments, des nouveaux vaccins autorisés. Jeudi, c'est le sort de la formule Johnson & Johnson qui devrait être scellé. «Un vaccin one shot» dont le Luxembourg attend beaucoup pour intensifier sa campagne vaccinale. Car ces flacons ne nécessiteront pas de conditions de conservation très basse température contrairement aux trois premiers retenus.

De fait, les cabinets médicaux pourraient facilement les stocker et donc les administrer en parallèle du travail effectué via les quatre centres de vaccination déjà opérationnels. «Un travail en coulisses est déjà engagé à ce sujet», assure Xavier Bettel. Qui, si besoin, pourra aussi s'appuyer sur le réseau des pharmaciens partants pour participer à l'opération.

Et si la commande communautaire venait à retenir les formules anti-covid développées par les laboratoires chinois ou russes? «Nous n'excluons pas d'avoir ces doses, assure le Premier ministre. Si le vaccin fonctionne peu importe le nom.» Voilà donc la porte ouverte au Spoutnik V ou CoronaVac, si l'EMA venait à valider leur autorisation de mise sur le marché.

Pour l'heure, l'actualité vaccinale au Luxembourg tient dans la décision de ne plus limiter l'administration du vaccin AstraZeneca à telle ou telle catégorie d'âge. Le conseil de gouvernement, à l'appui des dernières études d’efficacité, a fait ce choix. Un soulagement dans l'organisation des injections, tous les vaccins étant désormais sur un même pied d'éligibilité. «Clairement, ça va nous enlever une certaine complexité», ne cache pas Paulette Lenert.

