La semaine dernière, les rassemblements et le non-respect du couvre-feu se trouvaient dans le viseur de la police luxembourgeoise. Au total, 190 verbalisations ont ainsi été dressées pour non-respect des règles covid.

Sévérité maintenue autour du couvre-feu

La semaine dernière, les rassemblements et le non-respect du couvre-feu se trouvaient dans le viseur de la police luxembourgeoise. Au total, 190 verbalisations ont ainsi été dressées pour non-respect des règles covid.

(ASdN) - Malgré le léger allègement des mesures voté la semaine dernière, la police grand-ducale n'a, elle, pas l'intention de faire preuve de plus de souplesse. Du 4 au 10 janvier, les agents ont effectué pas moins de 430 contrôles pour veiller au respect du dispositif anti-covid et sanctionné 190 personnes.

Dans 75% des cas, la police a mis à l'amende les promeneurs qui ne respectaient pas le couvre-feu. Autrement dit, qui circulaient entre 21h et 6h sans raison valable.

La police luxembourgeoise attire les candidats Le ministre de la Sécurité intérieure et la police grand-ducale ont fait un point, lundi, sur la campagne de recrutement de nouveaux agents. Le projet était ambitieux et l'optimisme règne.

Les agents ont également mis fin à des rassemblements non autorisés. Mercredi en fin de journée, la police a notamment dû intervenir dans une zone boisée entre Bridel et Strassen. Huit personnes bravaient ainsi l'interdit, ne respectant pas non plus les règles de distance et l'obligation de porter des masques.

Pour rappel, depuis le 26 décembre, les contrevenants risquent un avertissement taxé de 300 euros contre 145 jusqu'alors.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.