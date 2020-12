Même si le dispositif est entré en vigueur voilà plus de trois semaines, il est encore des individus qui se font contrôler (et verbaliser) par la police entre 23h et 6h du matin.

Sévérité maintenue autour du couvre-feu

Patrick JACQUEMOT Même si le dispositif est entré en vigueur voilà plus de trois semaines, il est encore des individus qui se font contrôler (et verbaliser) par la police entre 23h et 6h du matin.

Restera, restera pas? Difficile de dire quel sort attend le couvre-feu instauré au Luxembourg depuis le 30 octobre dernier. Toujours est-il qu'en attendant une possible levée de la restriction des sorties nocturnes, la police grand-ducale veille au respect de la règle. Rien que la semaine dernière, à 150 reprises, les agents ont verbalisé des infractions aux lois covid et la plupart pour des entorses commises à l'égard du couvre-feu.

En patrouille durant le couvre-feu Depuis un peu plus d'un mois, le Luxembourg a appris à vivre au rythme du couvre-feu. Et chaque soir la police grand-ducale veille à ce que seules les personnes disposant d'une autorisation circulent entre 23h et 6h.

Dans son rapport hebdomadaire, la police indique ainsi que 14 de ces 150 avertissements taxés ont été émis lors de deux contrôles de la circulation le 4 décembre 2020 à Wiltz et Echternach contre des personnes circulant nuitamment sans motif valable.

Durant leurs patrouilles, les policiers veillent également au respect de la fermeture administrative imposée aux bars et restaurants du pays. Tous et sans exception. Et pourtant, il ont encore mis à l'amende un établissement, dans la capitale, où deux individus consommaient de l'alcool malgré l'interdiction d'ouverture.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.