Seuls trois lycées n'imposent pas le masque

Patrick JACQUEMOT Laissé au libre choix de chaque établissement, le port d'une protection buccale a conquis la très grande majorité du secondaire. L'information a été donnée, mercredi, par le ministre de l'Education.

Autonomie. C'est là un des credo du ministre de l'Education luxembourgeois. Claude Meisch (DP) souhaitant fixer un cadre dans lequel chaque établissement vient trouver sa place. Et ce qui est vrai pédagogiquement, l'est aussi sanitairement. Ainsi, certaines mesures (comme le port du masque en classe) sont-elles laissées au bon vouloir des responsables régionaux ou des chefs d'établissement.

12 équipes pour traquer le virus dans les écoles Le ministère de l'Education dispose désormais de sa propre brigade de dépistage covid. Depuis lundi, il peut choisir les établissements où procéder à des tests.

Alors que la situation covid va impliquer la mise en place, dès jeudi, de nouveaux dispositifs (compris pour le milieu scolaire), Claude Meisch a informé que, dans la réalité, seuls trois lycées n'imposaient toujours pas le port du masque aux élèves en cours suivant en cela les consignes en vigueur depuis la rentrée.

A priori ce mercredi, le ministère de l'Education devrait publier son rapport des contaminations de la semaine. Au dernier bilan, il était question de 719 cas positifs au coronavirus (jeunes et enseignants) signalés en une semaine seulement dans les écoles et lycées du pays.

Aujourd'hui marque aussi la réouverture de l'école de Steinsel. Il y a sept jours celle-ci avait été entièrement fermée en raison de la découverte de dix cas positifs. De quoi placer immédiatement en quarantaine 375 élèves et 37 enseignants. Les jeunes des cycles 1, 3 et 4 et les adultes qui, depuis, ont été dépistés négatifs ont ainsi redémarré les cours ce matin; les autres (toujours positifs ou n'ayant pas encore obtenu le résultat de leur analyse) ont été invités à suivre l'enseignement à distance mis en place.

