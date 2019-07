Seuls les médecins peuvent injecter du Botox

Botox ou acide hyaluronique, les injections sont monnaie courante au Luxembourg et de nombreux médecins s'y adonnent sans formations spécifiques. Quels sont les risquent encourus en cas de problème et quels sont les produits utilisés pour ces injections? Deux spécialistes dressent pour nous le tableau de la médecine esthétique au Luxembourg et tirent la sonnette d'alarme.