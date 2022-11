La ville de Luxembourg ne compte que six mille étrangers inscrits pour voter aux élections communales. Un nombre très faible par rapport aux 80.000 électeurs étrangers potentiels dans la capitale.

A Luxembourg-Ville

Seulement 6.000 étrangers inscrits sur les listes électorales

Henrique DE BURGO La ville de Luxembourg ne compte que six mille étrangers inscrits pour voter aux élections communales. Un nombre très faible par rapport aux 80.000 électeurs étrangers potentiels dans la capitale.

Le conseiller à l'intégration de la capitale, Maurice Bauer, reconnaît qu'il existe un déficit démocratique et a déclaré à Radio Latina qu'il y a donc encore beaucoup de travail à faire.



Les élections communales auront lieu le 11 juin 2023. La clause de résidence de cinq ans dans le pays a été supprimée et tout résident étranger majeur peut s'inscrire dès aujourd'hui, et jusqu'à 55 jours avant les élections. Vous pouvez vous inscrire en personne dans votre commune ou en ligne sur MyGuichet.lu.



La ville de Luxembourg compte 128.514 habitants, selon les chiffres enregistrés au 31 décembre 2021. La capitale et la ville la plus peuplée du Grand-Duché compte environ 71 % d'étrangers (90.715 personnes) et les 29 % restants (37.799) sont des Luxembourgeois.





