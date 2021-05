La pandémie au Luxembourg semble marquer le pas avec un nombre de nouveaux cas très bas, selon les données publiées samedi par la direction de la Santé. En parallèle, le nombre de personnes vaccinées approche du seuil des 280.000.

Luxembourg 2 min.

Seulement 106 nouvelles infections détectées

La pandémie au Luxembourg semble marquer le pas avec un nombre de nouveaux cas très bas, selon les données publiées samedi par la direction de la Santé. En parallèle, le nombre de personnes vaccinées approche du seuil des 280.000.

A la veille de l'entrée en vigueur des allègements des restrictions sanitaires adoptés vendredi à la Chambre, l'évolution de la pandémie reste stable au Luxembourg. Voire continue de s'améliorer, comme l'indique le bilan de la direction de la Santé qui fait état, samedi, de l'absence de nouvelle victime pour le troisième jour consécutif, ce qui porte toujours à 806 le nombre de patients atteints du covid-19 ayant perdu la vie depuis le début de la pandémie.

Pour mémoire, le rythme des victimes enregistrées recule ces derniers mois, puisqu'entre le 1er et le 15 mai, neuf décès ont été recensés au Grand-Duché, contre 35 entre le 1er et le 15 avril et 54 entre le 1er et le 15 mars de cette année.

Sur les 10.333 derniers tests de dépistage effectués, 106 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,03%.



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.028 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 71 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 29 se trouvaient en soins intensifs. Sans oublier les neuf autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 277.379 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 196.032 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

La pandémie a fait plus de 3,359 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce samedi.

Après les Etats-Unis (585.232 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (432.628), l'Inde (266.207), le Mexique (220.159) et le Royaume-Uni (127.668). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.