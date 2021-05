Ce dernier weekend de mai débute sur un bilan de l'épidémie monté à 814 victimes de l'infection (+1). Mais, bonne nouvelle, il n'y a plus que 12 malades contaminés en service de réanimation.

Seulement 1.023 infections covid actives

Avec une situation sanitaire s'améliorant sensiblement de jour en jour, les empressements montent dans la société. Les restaurateurs réclament la fin des tests obligatoires pour le service en salle, des parents veulent abolir le port du masque en classe, quand ce ne sont pas des rassemblements en nombre qui trahissent l'impatience à un vrai «retour à la normalité». Petit à petit, le pays s'en approche avec, au dernier bilan du ministère de la Santé, 1.023 infections encore actives au Luxembourg.

Sur les 9.425 derniers tests de dépistage effectués, 81 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité à 0,86%.

69.830 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 32 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, 12 se trouvaient en soins intensifs (trois de moins que la veille). Sans oublier huit malades pris en charge pour d'autres pathologies, mais infectés eux aussi.

Le Luxembourg a désormais administré 334.766 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 120.780 personnes présentent maintenant un schéma vaccinal complet.

Le Japon subit actuellement une quatrième vague de contamination covid. Aussi, le gouvernement nippon a une nouvelle fois prolongé, vendredi, l'état d'urgence en vigueur dans une partie de l'archipel face au covid-19, jusqu'au 20 juin, soit un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). «Le nombre de nouveaux cas a décliné depuis la mi-mai, mais la situation continue d'être incertaine», a justifié le Premier ministre Yoshihide Suga.

Ce dispositif est cependant bien plus léger que les mesures de confinement imposées ailleurs dans le monde. Il consiste principalement à imposer la fermeture des bars et restaurants à 20h et à leur demander de ne pas servir de l'alcool.





