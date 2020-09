A la veille de la rentrée, la ministre de la Santé se dit confiante. Grâce à la stratégie de dépistage, dont la deuxième phase sera détaillée lundi après-midi, le gouvernement se trouve en effet en possession de données rassurantes.

Seulement 0,04% d'élèves testés positifs

A la veille de la rentrée, la ministre de la Santé se dit confiante. Grâce à la stratégie de dépistage, dont la deuxième phase sera détaillée lundi après-midi, le gouvernement se trouve en effet en possession de données rassurantes.

(ASdN) - «Pas angoissée», mais vigilante. Tel est l'état d'esprit de Paulette Lenert (LSAP) à la veille de la rentrée scolaire. Et si la ministre de la Santé se dit sereine, c'est avant tout parce que la première phase du dépistage national, terminée fin juillet, a permis au gouvernement «de recueillir beaucoup de données», assure-t-elle lundi matin dans une interview accordée à nos confrères du Quotidien.

Et les chiffres dans les écoles sont bons. En outre, si la moyenne d'âge des cas positifs est désormais passée à 31 ans, les enfants et adolescents semblent eux «moins susceptibles de tomber malades». Avec un taux de positivité de 0,04% pour les élèves et le personnel qui ont accepté de se faire tester, il n'y aurait donc «pas de raison de ne pas oser la normalité», juge-t-elle.

«Plus de chance à l'éducation, moins au virus» A onze jours de la rentrée, Claude Meisch a expliqué sous quelles conditions sanitaires le retour en classes aurait lieu. Avec cette ligne de conduite : tout faire pour que l'enseignement en présentiel puisse perdurer.

Pour la ministre de la Santé, ce retour à la normalité serait d'ailleurs une «responsabilité sociétale» du gouvernement envers les jeunes. Pour autant, Paulette Lenert ne se fait pas d'illusions : «il n'y aura pas de normalité à 100%», nuance-t-elle ainsi, faisant ainsi références aux mesures sanitaires mises en place dans les écoles. Et à une condition, celle d'«accepter des mises en quarantaine».

Concernant ces dispositions, l'école pourrait d'ailleurs bien jouer un rôle bien plus important qu'imaginé. «Il faut voir l'éducation aussi comme une opportunité de sensibilisation», explique ainsi la ministre. Alors que la deuxième vague du dépistage national est sur le point de démarrer, le gouvernement entend donc jouer la carte de la pédagogie, préférant «promouvoir les tests» plutôt que de «les rendre obligatoires».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.