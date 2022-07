Seule la vieille ville peut groover de manière aussi rythmée

Samedi, Mélusine s'est laissée un peu déranger dans sa tranquillité et a pu découvrir ce que la scène jazz et blues luxembourgeoise a dans le ventre. Nos photos.

Marc THILL Samedi, Mélusine s'est laissée un peu déranger dans sa tranquillité et a pu découvrir ce que la scène jazz et blues luxembourgeoise a dans le ventre. Nos photos.

Après le Blues-Express à Differdange et Lasauvage le week-end dernier, voici le Rallye Blues 'n' Jazz à Stadtgrund, Clausen et Pfaffenthal, devant les sublimes murs de la forteresse et les rochers tout aussi impressionnants au pied de l'Alzette.

Mélusine a aimé se laisser un peu déranger dans sa tranquillité samedi, et a vu la scène jazz luxembourgeoise et ses groupes, chanteurs et musiciens groover la vieille ville de manière mélodique, rythmique et entraînante après deux ans d'absence en raison de la pandémie.

Lors de cette édition 2022, plus de 200 musiciens ont donné des concerts live dans des cafés, des clubs et des restaurants de la vieille ville ainsi que sur des scènes en plein air, nichées entre les rochers escarpés et les vestiges des murs de la forteresse. Wanubalé, Greg Lamy, Arthur Possing, Afrobeathoven, Heavy Petrol, Renegade Dukes et Lou Tennant & The Nightcallers étaient entre autres de la partie.

La photographe Elena Arens s'est promenée avec son appareil photo dans la vieille ville samedi. Voici ses impressions :

35 Photo: Elena Arens

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Elena Arens Footprint Project Photo: Elena Arens Sneaky Pete Photo: Elena Arens Cette année encore, de nombreux passionnés de musique ont parcouru les rues de la ville de Luxembourg. Photo: Elena Arens Neal Francis Photo: Elena Arens Neal Francis Photo: Elena Arens Neal Francis Photo: Elena Arens Neal Francis Photo: Elena Arens Cette année encore, de nombreux passionnés de musique ont parcouru les rues de la ville de Luxembourg. Photo: Elena Arens Jungle by Night Photo: Elena Arens Jungle by Night Photo: Elena Arens Jungle by Night Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Gaasserockbluesband Photo: Elena Arens Gaasserockbluesband Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens ECHT! Photo: Elena Arens ECHT! Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens The New Power Generation Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens Photo: Elena Arens





