Emploi

Seul un quart des salariés sont de nationalité luxembourgeoise

L'emploi salarié a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre 2022 au Luxembourg, principalement boosté par les employés frontaliers.

Sur le marché du travail de leur propre pays, les Luxembourgeois sont en minorité. C'est ce qui ressort de la dernière publication du Statec portant sur l'emploi salarié au Grand-Duché. Dévoilées ce jeudi 23 mars, ces statistiques révèlent qu'un employé sur quatre est de nationalité luxembourgeoise.

Au total, le pays compte 474.201 salariés, selon les données fournies par l'institut. Au quatrième trimestre de l'année 2022, le marché du travail a connu une hausse de 0,8% par rapport au trimestre précédent. En variation annuelle, la progression est même de 3,3%.

Parmi ces employés, 251.606 vivent au Luxembourg, tandis que 221.595 sont des salariés frontaliers. Le nombre de ces derniers a de nouveau augmenté plus rapidement (+0,9%) que celui des salariés résidents (+0,7%), lors du quatrième semestre de l'année 2022, par rapport au trimestre précédent. À noter que la plus forte progression s'observe chez les salariés frontaliers français (+1,3%).

L'administration en progression

Sur un an, le nombre de travailleurs frontaliers enregistre ainsi une hausse de 4%. Parmi les résidents de nationalité luxembourgeoise, cette hausse annuelle se chiffre à 1,8%. Les résidents extra-communautaires, c'est-à-dire ayant une nationalité hors-Union européenne, ont pour leur part connu une forte augmentation: +17,9% en un an. Ces derniers ne pèsent cependant que pour près de 5% du marché de l'emploi salarié.

Dans le détail, ce sont les activités financières et d'assurance qui affichent la plus forte progression par rapport au trimestre précédent (+1,1%). En comparaison annuelle, les activités spécialisées et les services de soutien se montrent particulièrement dynamiques (+4,5% en un an) en raison du développement des activités comptables.

L'administration et les autres services publics affichent pour leur part une progression annuelle de 4,2%, grâce à la croissance importante des services de l'administration centrale.

