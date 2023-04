Souffrant d'une image bien plus négative que celle des abeilles, les guêpes sont pourtant tout aussi bénéfiques pour l'écosystème luxembourgeois, qui ne compte pas moins de 300 espèces.

«Seul un nid de guêpes sur 100 nécessite vraiment une destruction»

«Et si on mangeait dehors?» En un mouvement, la table est dressée sur la terrasse, le barbecue est lancé, les plats et les assiettes s'accumulent. En un mouvement également, de petites invitées noires et jaunes peuvent venir gâcher la fête. Ce sont les guêpes, qui s'apprêtent à faire leur retour au Luxembourg avec l'arrivée des beaux jours.

Contrairement aux abeilles et autres bourdons, ces insectes sont bien moins tolérés lorsqu'ils s'approchent d'un peu trop près des invités. «Pourtant, sur les quinze espèces de guêpes sociales, c'est-à-dire celles qui construisent des nids, que compte le Luxembourg, seules deux s'intéressent véritablement aux humains», fait savoir Lieke Mevis, conseillère auprès de l'asbl Natur&Ëmwelt. Ces dernières volent dans un périmètre de deux à trois kilomètres autour de leur maison.

Au-delà de s'intéresser à nous, c'est surtout après notre nourriture qu'en ont les guêpes. «Les désagréments sont davantage fréquents à la fin de l'été, en août et en septembre, lorsque la nourriture se fait de plus en plus rare dans la nature, et que les guêpes prennent davantage le chemin de nos assiettes», explique la docteure en biologie.

Des appels par centaines

Particulièrement nombreuses l'été dernier, les guêpes sont réparties en 300 espèces bien distinctes au Luxembourg. La majorité d'entre elles sont dites «solitaires», et ne se constituent pas en nid. Mais ce sont justement ces derniers qui suscitent de vives émotions chez les résidents qui les découvrent.

Si le CGDIS avait pour habitude d'intervenir lors du signalement de la découverte d'un nid, les pompiers ont arrêté de se déplacer pour ce motif depuis 2019. «Cela a entraîné une hausse des appels auprès de l'asbl Natur&Ëmwelt, de la part de personnes en quête d'informations sur la gestion d'une telle situation», explique Lieke Mevis, qui est celle qui décroche le téléphone à la Maison de la nature.

La plupart du temps, on peut vivre avec les guêpes! Surtout si l'on garde à l'esprit qu'elles vont mourir à l'automne. Lieke Mevis, conseillère auprès de l'asbl Natur&Ëmwelt

Au cours de l'été, les appels peuvent rapidement affluer, surtout lors des années «de guêpes». En 2022, ce sont ainsi 1.441 appels qui ont été comptabilisés par l'association. Mais la docteure en biologie est loin d'être la seule personne à répondre aux questions et autres signalements de nids. «Nous nous appuyons sur un réseau de conseillers et conseillères en guêpes. Il s'agit d'une vingtaine de personnes qui sont soit bénévoles, soit employés communaux, et qui sont capables d'identifier les espèces de guêpes et d'intervenir lors de la découverte d'un nid.»

Une demi-journée de formation

Ce réseau de défenseurs des insectes les plus détestés des amateurs de pique-nique s'est naturellement constitué lorsque le CGDIS a cessé d'intervenir pour en détruire les nids. «Natur&Ëmwelt a par la suite été submergé d'appels et a désormais besoin de recruter chaque année de nouveaux conseillers pour répondre à ces nombreuses demandes.» L'appel à candidatures pour le cru 2023 des spécialistes des guêpes est d'ailleurs lancé.

«Pour devenir conseiller ou conseillère, aucun prérequis n'est nécessaire. Il suffit simplement d'être adulte et d'avoir du temps, car ce rôle demande tout de même un investissement pendant la saison. Mais les départs en vacances restent possibles», explique Lieke Mevis. Les membres de ce réseau de bénévoles bénéficient d'une demi-journée de formation leur permettant de se familiariser avec les espèces présentes sur le territoire luxembourgeois, et les gestes à effectuer lors de la découverte d'un nid. Comptant une vingtaine de membres actuellement, le réseau espère idéalement s'étoffer d'une dizaine de conseillers supplémentaires pour cette année, et manque particulièrement de bénévoles dans l'ouest du Luxembourg.

Car, contrairement à ce que certains pourraient penser, la destruction de ce cocon qui peut abriter jusqu'à 5.000 individus n'est souvent pas une nécessité. «Seul un nid de guêpes sur 100 nécessite vraiment une destruction. La plupart du temps, on peut vivre avec les guêpes! Surtout si l'on garde à l'esprit qu'elles vont mourir à l'automne», souligne la biologiste, qui rappelle qu'une fois déserté, le nid ne sera pas réutilisé par les insectes lors de l'été suivant.

À l'extermination des insectes doivent donc être préférées des techniques qui permettent de limiter leurs interactions avec l'homme, pour éviter au maximum les désagréments. Lieke Mevis conseille par exemple de prévoir une coupelle de fruits mûrs à proximité de la terrasse, afin que les guêpes cessent de s'inviter à table. «Des épluchures de fruits peuvent aussi faire l'affaire. Les guêpes apprennent vite, et elles prendront l'habitude d'aller vers cette réserve de nourriture.»

Les reines s'installent

Que les apiphobes -les phobiques de tous les insectes à dard- se rassurent, ce n'est pas parce que 2022 a été une année à guêpes que 2023 connaîtra le même sort. La sécheresse de la fin d'été ayant eu raison de plusieurs nids, combinée à un début de printemps frais et humide a compliqué la vie des reines, qui sont particulièrement vulnérables.

Trois événements dédiés aux guêpes Les passionnés de guêpes seront prochainement gâtés par l'asbl Natur&Ëmwelt. Le 27 avril, l'association organise un «Open meeting», une rencontre à l'Independent Café à partir de 18h30 sur le thème des guêpes, sur inscription. Le 28 avril, des professionnels des communes seront formés sur ces insectes, tandis que le 29 avril, ce sera au tour de tous les futurs membres du réseau de conseillers en guêpes de se former.

Ces dernières sont d'ailleurs sur le point de s'installer, et quelques conseils sont à suivre pour éviter de vous retrouver nez à nez avec une colonie de guêpes sur le pas de votre porte. «Il est important d'ouvrir et de fermer tous les volets de sa maison plusieurs fois par jour, afin que les guêpes ne s'installent pas dans ces derniers. Il faut aussi vérifier tous les endroits dans lesquelles vous n'aimeriez pas qu'elles se logent, comme les cabanes des enfants dans le jardin», préconise la conseillère de Natur&Ëmwelt. Si vous y découvrez un petit amas qui ressemble à une balle de pingpong, Lieke Mevis vous conseille de le décrocher avec l'aide d'un manche à balai pour que la reine aille ensuite s'installer ailleurs.

«Comme les abeilles, les guêpes sont très utiles pour notre écosystème. Elles pollinisent les plantes, et chassent des insectes, participant ainsi à la régulation de populations qui pourraient devenir nuisibles, à l'image des chenilles processionnaires», rappelle la biologiste. Si elle était loin d'être une spécialiste des guêpes à son arrivée au sein de l'asbl, Lieke Mevis s'est découvert une véritable passion pour ces insectes. «Tout le monde veut protéger ce qui est mignon, comme les pandas. Mais il est important de considérer l'écosystème dans sa globalité.»

Chaque situation étant différente, les résidents sont vivement invités à solliciter le réseau des conseillers en guêpe lors de la découverte d'un nid au 29 04 04 344. «La première chose est de rester calme et d'évaluer la situation. Sans conseil, c'est difficile de juger si la présence des guêpes représente potentiellement un danger, donc le mieux reste de nous appeler.»

