Luxembourg 2 min.

Bonne nouvelle pour l'OGBL

Seul l'index de juillet sera reporté

Une grande satisfaction pour le syndicat qui a marqué à de nombreuses reprises ses incertitudes quant à la volatilité générale de la situation économique et géopolitique et avait averti de ne pas s’engager sur le long terme.

C'est désormais officiel: seul l'index de cet été, prévu en juillet prochain, sera reporté. Rappelons que la dernière tripartite avait débouché dans un premier temps sur le report des tranches indiciaires de 2022, mais également de 2023. Il n'en sera finalement rien puisque, suite à des discussions réalisées ce vendredi en commission parlementaire, on a débouché sur un consensus d'un unique report de l'index devant tomber le mois prochain. Rappelons toutefois que le crédit d'impôt énergie (CIE), qui a vu le jour suite à la tripartite de mars, sera quant à lui bien enclenché le 1er juillet. Son montant pourra aller jusqu'à 84€ par mois selon le salaire.



De son côté, l’OGBL note avec satisfaction que les amendements gouvernementaux au projet de loi concernant la transposition du dit «accord tripartite» viennent de limiter la manipulation de l’index à une seule tranche indiciaire.

«L’OGBL avait en effet toujours insisté tout au long des négociations tripartites sur les nombreuses incertitudes et la volatilité générale de la situation économique et géopolitique et avait averti de ne pas s’engager sur le long terme. Il avait déjà lors de la tripartite, mis en question le ralentissement massif de l’inflation pronostiqué à ce moment pour 2023 et insisté qu’une manipulation sur plus d’une tranche pourrait de toute évidence mener à la perte de tranches indiciaires entières», note le syndicat dans un communiqué. «L’OGBL se voit donc confirmé dans son analyse et dans sa position devant le fait que le gouvernement reconnaît enfin les réalités».

Un discours «contradictoire»

Pour le syndicat, ses nombreuses démarches auprès de différents partis, associations et autres acteurs, y compris des députés de la majorité, combinée avec l’inflation galopante, n’a «plus laissé d’autre choix au gouvernement, dont le discours devenait de plus en plus contradictoire».

Pas question pour l'OGBL d'en rester là. «Cette marche arrière du gouvernement ne constitue qu’un premier résultat de la mobilisation de l’OGBL suite à son refus d’entériner l’accord tripartite. En effet, malgré la limitation de l’application du projet de loi à une seule tranche, le gouvernement insiste qu’il ne remet pas «en question le principe selon lequel (…) 12 mois devront s’écouler entre deux tranches indiciaires»».

L’OGBL insiste que les nouvelles réunions tripartites prévues par le gouvernement ne devront pas se limiter à la discussion sur la question de l’index. «La manipulation de l’index est justement la mauvaise réponse aux problèmes auxquels est vraiment confrontée l’économie luxembourgeoise: l’explosion des prix et la perte de pouvoir d’achat qui en résulte, d’une part, la pénurie en main-d’œuvre d’autre part».

