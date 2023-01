L'opérateur de satellites doit faire face à des coûts d'investissement élevés. Un prêt record de la Banque européenne d'investissement arrive à point nommé.

SES reçoit 300 millions d'euros pour ses satellites

C'est le plus gros prêt jamais accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI) à une entreprise luxembourgeoise. L'opérateur de satellites SES recevra 300 millions d'euros sur une période de sept ans pour acquérir trois nouveaux satellites de communication.

SES lance la prochaine génération de satellites dans l'espace L'entreprise de Betzdorf mise sur une nouvelle constellation de satellites capable de fournir de l'Internet aux avions, aux plateformes de forage et aux zones sinistrées.

L'entreprise de Betzdorf entend ainsi proposer des services de transmission et à large bande avancés pour l'Europe occidentale, l'Afrique et le Moyen-Orient, comme elle l'a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse.

La prochaine génération signifie plus de flexibilité

Dans le cadre du projet financé par la BEI, SES commande à Thales Alenia Space trois satellites pour la transmission vidéo et les services de réseau. Selon l'entreprise, deux de ces satellites sont de nouvelle génération, entièrement définis par logiciel. L'avantage est une plus grande flexibilité ; les services peuvent être modifiés en orbite et adaptés aux exigences des clients. La position exacte sur l'orbite terrestre peut également être adaptée ultérieurement.

Sandeep Jalan, directeur financier de SES (à gauche) et Kris Peeters, vice-président de la BEI, travaillent ensemble sur le projet de financement. Photo: BEI

Le lancement des trois satellites, qui seront exploités depuis le siège de SES au Luxembourg, est prévu pour 2024. «Ces satellites de nouvelle génération conviennent également aux plans les plus ambitieux des entreprises et des États en Europe et au-delà, car ils soutiennent le passage à la nouvelle ère des services de connectivité réseau», a déclaré Sandeep Jalan, directeur financier de SES. Les satellites remplaceront les systèmes existants en orbite géostationnaire qui ont atteint la fin de leur durée de vie.



Diversification du financement

Dans ce contexte, le prêt ne couvre qu'à peine la moitié des coûts d'investissement du projet, souligne Sandeep Jalan auprès du Luxemburger Wort. Le secteur de la communication par satellite est actuellement soumis à une énorme pression de changement. Pour les cinq prochaines années, SES a prévu des dépenses d'investissement de près de 2,7 milliards d'euros. Jusqu'à présent, ces investissements ont été principalement financés par des banques et des emprunts. «L'accord avec la BEI est une étape importante pour nous, car il nous permet de diversifier nos sources de financement», déclare Sandeep Jalan.

Pour les banques commerciales, financer les entreprises spatiales n'est pas un choix évident, explique Kris Peeters, vice-président de la BEI. «Les projets sont très gourmands en capitaux, alors que le retour sur investissement n'est pas le même que pour d'autres activités économiques. En même temps, le risque est plus élevé», poursuit-il. C'est pourquoi la BEI entre en jeu.

Le volume du contrat montre l'importance stratégique du secteur spatial pour la BEI et l'Union européenne. Par le passé, la Commission européenne a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'indépendance de l'Europe dans le domaine spatial. En tant que banque de la Commission, il est également du devoir de la BEI de cofinancer ces ambitions, souligne M. Peeters.

Le financement de SES s'inscrit également dans le cadre de l'objectif de la Commission européenne d'une «société gigabit», dans laquelle tous les ménages européens devraient disposer d'une connexion Internet d'au moins 100 mégabits par seconde d'ici 2025, indique la BEI dans son communiqué de presse.

